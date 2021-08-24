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Наука24 августа 2021 12:17

Австралийский математик обнаружил самые ранние вычисления геометрии – они выгравированы на планшете возрастом 3700 лет

До рождения создателя одной из основополагающих теорем геометрии Пифагора оставалось еще как минимум 1000 лет
Людмила ШТЕПАНКОВА
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Вавилонские геометрические таблички на 100 лет старше знаменитого Пифагора.

Вавилонские геометрические таблички на 100 лет старше знаменитого Пифагора.

Фото: EAST NEWS

Старая вавилонская табличка, скорее всего, использовалась для топографических расчетов. И не исключено, что для определения размеров частных землевладений. Продажа или дележ участков между наследниками, например. Или, может быть, даже для случаев, когда «межа проходит тут, а потому, сосед, двигай свой забор отсюдова вон туда!».

Табличка, известная как Si.427, как раз относится к периоду увеличения частной собственности на землю.На ней начертан план, измеряющий границы определенного участка земли.

«Скорее всего, это продаваемый участок земли», - считает доктор математики из Университета Нового Южного Уэльса Дэниел Мэнсфилд, сумевший расшифровать все эти начертания. - Табличка клинописью с характерными углублениями описывает поле с заболоченными участками, а также гумно и близлежащую башню».

Табличка датируется старовавилонским периодом между 1900 и 1600 годами до нашей эры, и была обнаружена археологами еще в конце 19 века на территории современного Ирака.Однако более века ее содержание оставалось ученым неизвестным, а потому со временем она почти затерялась в Стамбульском археологическом музее. Возможно, так бы она там и пропала из виду ученых, если бы ее в буквальном смысле не выследил австралийский математик Дэниел Мэнсфилд.

Геометрические расчеты использовались для хозяйственных нужд.

Геометрические расчеты использовались для хозяйственных нужд.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Он сумел расшифровать надписи на Si.427 и пришел к выводу, что это самый старый из всех известных примеров прикладной геометрии на вавилонской глиняной табличке. А его начертания имели практическое применение, скорее всего, в геодезии или строительстве.

По словам Мэнсфилда, прямоугольники, изображающие поле, имеют противоположные стороны равной длины, что говорит о том, что геодезисты того времени разработали способ построения перпендикулярных линий более точно, чем было до этого.

Расчеты Si.427 используют известные тройки Пифагора, но предшествуютгреческому математикуболее чем на 1000 лет!

«Как и сегодня, когда частные лица пытаются выяснить, где находятся их земельные границы, а геодезисты вместо GPS используют все те же тройки Пифагора».

Одна только вещь озадачивает Мэнсфилда. На табличке Si.427, присутствует шестидесятеричное число «25:29», аналогичное 25 минутам и 29 секундам. Оно выгравировано крупным шрифтом на задней стороне планшета.

Ученый так и не смог разгадать смысл этого начертания. Может быть, у вас есть какие идеи?

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