О будущей пенсии напомнят раз в три года

Россияне будут знать, сколько денег у них накопилось на пенсию. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Россиянам будут напоминать об их будущей пенсии. Приказ об этом подписал министр труда Антон Котяков. Документ опубликован на интернет-портале правовой информации. Он вступит в силу с 2022 года.

Алгоритм будет следующим. Раз в три года каждому россиянину будут автоматически сообщать, какой он стаж заработал и сколько пенсионных баллов накопил. Женщин будут информировать начиная с 40 лет, а мужчин – начиная с 45 лет. Документ будут присылать в личный кабинет на сайте госуслуг. Либо его можно будет получить лично в отделении ПФР или по почте.

В документе даже сделают примерный расчет. Мол, если вы сейчас выйдете на пенсию, то вот сколько будете получать. Это делается довольно просто. К фиксированному размеру, полагающемуся всем пенсионерам, добавят произведение всех ваших накопленных пенсионных баллов на их стоимость в конкретном году. Расчет условный. Он не учитывает, как вы будете работать в оставшиеся до пенсии годы и как будет индексироваться стоимость балла. Тем не менее некоторое представление о личной ситуации можно получить.

Кроме того, в документе будет напоминание, какие правила действуют для выхода на пенсию. А именно: какого возраста нужно будет достичь и какие минимальные требования по стажу и числу пенсионных баллов нужно выполнить, чтобы получать в будущем пенсию от государства.

При этом ждать три года, чтобы узнать всю перечисленную информацию, нет смысла. Ее можно узнать уже сейчас. Опять же – либо онлайн, либо офлайн. Удаленно это можно сделать в двух местах:

1. На портале госуслуг. В строке поиска вбиваете «Пенсионный фонд России». Внутри ищите раздел «Извещение о состоянии лицевого счета в ПФР». Документ можно скачать. Там будут все данные как о сумме баллов для страховой пенсии, так и о сумме денег на индивидуальном счете в рамках накопительной системы.

2. На сайте ПФР в разделе «Личный кабинет гражданина». Вход по логину и паролю от портала госуслуг. Переходите по ссылке «Получить информацию о сформированных пенсионных правах». Внутри будет информация о стаже, накопленных баллах, пенсионных накоплениях и о том, где они лежат.