Посетитель букинистического магазина с помощью старой книги раскрыл страшную семейную тайну

Записка из старой книги помогла раскрыть семейную тайну. Фото: Shutterstock

Когда Дин Катберт купил в благотворительном магазине книгу Джона О'Фаррелла «Лучшее, что может получить человек», он был уверен, что совершает очень выгодную сделку. Так и вышло – он получил не только роман, но и популярность.

Листая страницу за страницей романа о женатом мужчине, ведущем двойную жизнь, частый гость букинистического магазина невольно наткнулся на драму из реальной жизни.

Вернувшись домой из магазина в Йорке, Дин нашел в книге записку, которую женщина по имени Сара оставила своему мужу Крису. На всякий случай утончим: героев романа зовут не так.

Ссылаясь на супружескую неверность в сюжете, разочарованная жена написала: «Крис, это то, что ты рассчитывал сделать со мной? Вести двойную жизнь со своими так называемыми «несерьезными отношениями»? Оставить меня в полном неведении растить наших детей и думать, что ты просто трудоголик, и поэтому тебя так часто не бывает дома? Каким же ублюдком ты со мной был. Сара». Видимо, сама книга была тонким намеком мужу-бабнику, а послание было призвано уже окончательно внести ясность.

Дин не был уверен, что же сделать с запиской (разумеется, проигнорировать ее было бы самым простым, но мужчина, обожающий женские романы, не из таких) и выложил найденный в книге листочек на Фейсбук.

Пост быстро стал популярным и набрал сотни комментариев. Тут покупатель задумался, а не была ли записка просто рекламным ходом для продвижения романа?

- Должен признать, сначала мне это показалось странным. Я подумал, что это мог быть такой бесплатный подарок в рекламной книге, - рассказывал Дин.

Но скоро его пост с фотографией записки стал вирусным и так разошелся в социальных сетях, что пришлось вмешаться автору книги Джону О’Фаррелу:

- Я думаю, что план Сары заключался в том, чтобы Крис прочитал эту книгу и записку в ней, и ему стало стыдно. А Крис просто подумал: «О, она дала мне книгу. Можно пойти и сдать ее в благотворительный магазин». У меня была идея двойной жизни для этой книги как своего рода метафора того, как отцы маленьких детей внезапно становятся очень занятыми на работе, когда появляются младенцы. Но похоже, что это буквально кто-то делал!

Пост Дина уже собрал более 600 лайков и сотни комментариев с момента его публикации в начале этой недели. Подписчиков он явно впечатлил. Одни надеются, что месть обиженной жены на этом не закончилась, другие поддержали Сару: «Иди, Сара! Давай, Сара! Надеюсь, она ушла и перестала об этом думать. Плохие новости, приятель, никому это дерьмо не нужно». Другие же поделились, что вся история похожа на начало фильма, и они надеются, что с Сарой все в порядке.