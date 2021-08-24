Кандидат сельскохозяйственных наук рассказала, почему арбузы сейчас не такие сладкие как в детстве

Арбузы стали крупнее, но потеряли сладость. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прямо напасть какая-то. Что ни арбуз --то подслащённый огурец. Из года в год выудить на развале из кучи «полосатиков» стоящий экземпляр все сложнее. Вроде бы все премудрости учитываешь при выборе - и чтоб звенел, если легонько стукнуть, и чтоб хвостик был высохший, и бочок желтенький - все, как учили, а домой приносишь, разрезаешь - трава. Даже если повезёт с цветом мякоти, и она будет не розовой, а красной, с виду сочной - вопьешься зубами и хоть плачь: не тот арбуз нынче пошел, в общем. То ли дело раньше. Любой вскрывай - он алый, кристаллики сахарные так и играют на солнце, прожилки медовые - тонкой сеточкой, а на вкус - карамель с сиропом, хоть водой запивай. Благодать и вкуснятина. И куда все эти прелести подевались?

Оказывается, пали жертвой селекции. Когда на месте развалин страны Советов начала «вызревать» рыночная экономика, производитель стал предъявлять к бахчевым дополнительные требования: одного вкуса оказалось мало. Получающим с продажи бахчевых аграриям захотелось, чтобы «полосатики» приобрели более товарный вид. Стали поровнее, покруглее, полегче.

- И крупные агрохолдинги, и фермеры, которые выращивают арбузы на приличных площадях, заинтересованы получать выровненную продукцию - по весу, по размеру, по форме, - поясняет KP.RU кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры овощеводства Российского Государственного университета - МСХА имени К.А. Тимирязева Анастасия Константинович. - Чтобы каждый арбузик радовал глаз. Кроме того, аграрии гонятся за максимальной урожайностью. Им нужна прибыль.

Для того, чтобы удовлетворить повышенные требования, за «тюнинг» арбузов в начале 90-ых взялись селекционеры. На протяжении десятков лет они придавали бахчевым нужные рыночные качества: что-то с чем скрещивали, там убавляли, сям прибавляли, и в итоге пострадал вкус. Он оказался закономерной жертвой улучшений.

- Селекция, к сожалению, всегда плохо сказывается на вкусовых качествах, - поясняет Анастасия Константинович. - И не только с арбузами так. С любыми овощами. Например, долгие годы перед селекционерами стояла задача вырастить высокоурожайный томат, который можно было бы перевозить на дальние расстояния. Все получилось, но в итоге добились того, что вкус томата стал напоминать водопроводную воду. Все же помнят «пластмассовые» помидоры? И только недавно стали пытаться вернуть помидору прежний вкус. Сейчас многие тепличные комплексы уже отказываются от выращивания высокоурожайного среднеплотного транспортабельного томата. И вкус понемногу возвращается. Но урожай становится меньше. Селекция не стоит на месте, всегда приходится чем-то жертвовать. Или урожайностью, или вкусовыми качествами.

Ещё одна причина вмешательства селекционеров в природу овощей и бахчевых – болезни растений. Их с каждым годом становится все больше. В том числе и из-за меняющегося климата. Холодных дней в году сейчас меньше, чем 10-20 лет назад: многие возбудители «арбузных болезней», которые раньше зимой погибали, научились зимовать. Другие мутируют настолько активно, что в каждом новом сезоне к армии патогенов добавляются доселе неизвестные. Новая зараза попадает в почву и из других стран. С семенами, луковицами цветов и саженцами, которые приезжают в Россию из Голландии, Германии, Китая и других стран. Этот в СССР нам чужого было на надо (а если и надо, то его все равно было не достать), сейчас – другое дело. В общем, сегодня арбуз должен быть суперустойчивым к болячкам. И эту суперсилу привить растению могут только ученые-селекционеры. Сладкие арбузы из детства сегодня не выдержали бы агрессии и зачахли. Можно, конечно, густо сдабривать их химией, но это затратно и не всегда экологично. Выбрав этот путь, аграрий увеличивает стоимость «полосатиков» в разы. А в наших краях дорогой арбуз – категория непродаваемая априори.

- Сейчас перед селекционерами стоил задача – вернуть арбузу его вкус, сохранив устойчивость к болезням, высокую урожайность и внешний вид, - успокаивает ученый из Тимирязевки. – Но пока идеального варианта нет. Сколько должно пройти времени, пока он появится? Минимум 3-4 года, если в науке будут использоваться самые современные технологии, в том числе биотехнологии. А они есть. Но мало вывести гибрид , нужно заниматься еще и производством семян, чтобы он стал доступен потребителю. А это непростое дело, и у нас в стране пока развито плохо. Сложилось так, что стало дешевле и удобнее выращивать семена за пределами РФ. Например, в Китае. Там выращиваем и мы, и голландцы, и немцы, и французы. Большинство арбузов, которые сейчас мы видим на развалах, «родом» из Китая и из импортных семян.