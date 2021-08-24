Итак, вы решились на ипотеку: как оценить свои силы, почему отказывает банк и что делать, если внезапно кончились деньги

Минфин и ДОМ.РФ при содействии Центра Финансовой грамотности Минфина провели пятичасовой «Ипотечный марафон». Фото: Иван МАКЕЕВ

Как понять, стоит ли тебе ввязываться в ипотеку? Что делать, если в жизни случилась черная полоса и выплачивать уже взятый кредит стало невмоготу? Чтобы ответить на эти и другие характерные вопросы граждан, Минфин и ДОМ.РФ (оператор большинства льготных ипотечных программ) при содействии Центра Финансовой грамотности Научно-исследовательского финансового института (НИФИ) Минфина провели пятичасовой «Ипотечный марафон», где собрали экспертов из самых разных сфер. «КП» отобрала для вас их наиболее важные рекомендации.

ЧТО ПРОДУМАТЬ, ПРЕЖДЕ ЧЕМ БРАТЬ ИПОТЕКУ

Замминистра финансов Михаил Котюков:

- Надо учитывать несколько моментов. Ипотека - это очень долгосрочный проект. Проект, который требует серьезной концентрации ресурсов семьи, серьезной подготовки. И это решение, которое требует от семьи, как бы это высокопарно ни звучало, совершенно другого отношения к своему здоровью. Потому что обязательства, которые семья принимает — на 10-20-30 лет. Здесь требуется холодная голова.

Какие вопросы задать себе и что просчитать?

1. Мы можем узнать, сколько каждый месяц нужно будет отдавать из личного, семейного бюджета. Если этот платеж будет забирать БОЛЕЕ ЧЕМ ЧЕТВЕРТУЮ часть семейного бюджета, стоит лишний раз подумать, насколько мы справимся с этой ситуацией. Возможно, посмотреть объект с меньшей стоимостью.

2. Для примера можно потренироваться. Расчетную сумму попытаться каждый месяц не тратить - откладывать, например, на сберегательный счет.

3. Для молодых семей важно учитывать предстоящие планы по расширению семьи. Сегодня две зарплаты, а завтра может остаться одна.

4. И очень важно изучить все условия, полную стоимость обслуживания кредита. Посмотреть, чтобы не было избыточных дополнительных затрат, которые никаких дополнительных гарантий давать не будут.

Обязательства, которые семья принимает, соглашаясь на ипотеку, могут длиться десятки лет. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

ПОЧЕМУ БАНК ОТКАЗЫВАЕТ В КРЕДИТЕ

Директор ипотечного бизнеса Банка ДОМ.РФ Игорь Ларин:

- Самое главное, на что смотрят банки, — стабильность трудоустройства потенциального заемщика. Где он работает, стабильна ли эта работа, как он может подтвердить свой доход. Также банки смотрят на качество кредитной истории. Она характеризует человека как благонадежного или нет. Наличие первоначального взноса — важный фактор, он свидетельствует о финансовой дисциплине, о том, что человек в состоянии откладывать деньги. Если денег на первоначальный взнос нет, скорее всего, в ипотеке откажут.

БУДУТ ЛИ ЕЩЕ РАСШИРЯТЬСЯ ЛЬГОТНЫЕ ПРОГРАММЫ

Заместитель директора Департамента финансовой политики Минфина Алексей Яковлев:

- Одно из существенных изменений — включение в программу семейной ипотеки (с 1 июля ей могут воспользоваться и семьи, где родился первенец) объектов индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Банк ДОМ.РФ и Сбербанк — у них этот продукт уже есть.

Мы сейчас работаем над тем, чтобы включить ИЖС и в программу льготной ипотеки под 7%, где у нас нет требований по составу семьи. И возможно, включим еще приобретение таунхауса. Посмотрим, насколько это будет популярно — может, потом на семейную ипотеку тоже распространим.

НЕТ ДЕНЕГ РАСПЛАЧИВАТЬСЯ. ЧТО ДЕЛАТЬ?

Адвокат, член Высшего Совета Конфедерации обществ потребителей Диана Сорк:

- Прежде всего скажу, что не надо делать. Не надо бегать от банка, выключать телефоны, не надо скрываться. Человек думает, что если он не получает судебные извещения и не ходит в суд, то без него дело не рассмотрят и вместе с ним квартиру не продадут. На самом деле — рассмотрят и продадут. И это ошибка, которая не оставляет потом возможности выйти из кризиса.

Поэтому я всегда всем советую: идите на контакт с банком. Какие-то проблемы можно решить на самом первом этапе. Нет денег заплатить всю сумму, но есть какая-то сумма — банк, возможно, предоставит рассрочку. Да, лишние проценты, но вы не потеряете квартиру. Можно подумать о реструктуризации кредита. Можно обратиться за предоставлением кредитных каникул. И нужно обязательно почитать договор. И нет ли случайно к нему страховки, которая могла бы в данной ситуации помочь.

Если не нашли какое-то решение, тогда подумайте, как продать эту квартиру. Сейчас банки идут на такое разрешение ситуации. Но не надо тянуть время, потому что иначе сумма начисленных штрафов за несвоевременную оплату может оказаться такой, что денег, вырученных от продажи квартиры, не хватит.

Например, может получиться, что сумма долга - в 4 млн, а штрафных санкций — на 18 млн. Это реальная ситуация из практики. Человек играл в молчанку. И суд взыскал все, что просил банк — 22 млн при долге в 4 млн.

ПРАВДА ЛИ РАБОТАЮТ ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ

Руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута:

- Вот уже два года действует закон, который позволяет ипотечному заемщику, если он столкнулся с временным снижением своего дохода более чем на 30%, или потерял работу, или в его семье появились новые иждивенцы, в ряде других еще ситуаций получить законную передышку — ипотечные каникулы сроком до 6 месяцев. В этот период он либо совсем не вносит платежи, предусмотренные графиком, либо делает это в уменьшенном размере.

Людей, которые воспользовались ипотечными каникулами, в сравнении с общим числом ипотечников, пока не очень много. Примерно полпроцента, около 50 тысяч граждан. Может, такие ситуации возникают не столь уж часто. Может, банки и так предоставляют каникулы по собственным программам. А может, знание об этой программе пока не очень распространено. Но в целом у нас мало жалоб людей на то, что им отказали в предоставлении каникул. Их буквально сотни — не десятки тысяч — за прошедшие полгода. Бывает, что рассматривая жалобу, мы видим, что отказ неправомерный. В этом случае мы, конечно, даем банку указание — и каникулы предоставляются.

Мы ведем и мониторинг того, как люди возвращаются из каникул: 85% смогли восстановить свою платежеспособность. Это очень важный показатель, каникулы действительно оказались эффективным инструментом.

И еще важный момент — никакой переплаты за кредитные каникулы не возникает. Ваши пропущенные платежи просто переносятся в конец срока действия договора, вы их внесете, когда рассчитаетесь по основному графику.