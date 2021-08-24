Зачем Брэд Питт ходил по жаре в костюме цыпленка, и что Мао Цзэдун думал о гибели Италии

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Олег Лурье

«Зеркало над бездной»

Издательство «Яуза»

Американский журналист Макс Малин (в прошлом - Максим Малинин, русский, в детстве переехавший с родителями в США) получает в свое распоряжение «архив Маршалла» - ценнейшие документы о терактах 11 сентября 2001 года. На их основе он собирается подготовить сенсационное расследование. Но в дело вступает ФБР, которое оказывается категорически против публикации сведений и объявляет их фальшивкой. Впрочем, Малин замечает в архиве фотографию, сделанную через полчаса после удара второго самолета: на ней запечатлен пожилой мужчина, спокойно наблюдающий за горящими башнями ВТЦ. И вдруг понимает, что где-то видел это лицо. Тот же самый мужчина был сфотографирован в составе российской делегации, договаривавшейся с МВФ в 1998 году о кредите в 4,7 миллиарда долларов (вскоре после того, как кредит был предоставлен, грянул дефолт, а деньги бесследно исчезли). И тот же самый мужчина, как вскоре выясняется, был запечатлен на фотографии, сделанной в Далласе 22 ноября 1963 года, когда был убит Джон Кеннеди. А еще - на площади перед собором святого Петра в Риме в мае 1981-го, когда там было совершено покушение на Иоанна Павла II… Похоже, этот человек причастен ко всем самым драматичным событиям второй половины ХХ века. Не исключено даже, что он их и организовал. И, пока Малин пытается выйти на его след, вокруг него начинают гибнуть люди…

Очень лихой приключенческий роман, написанный журналистом Олегом Лурье, тянет сравнить с книгами Дэна Брауна: герой так же стремительно переезжает из одной страны в другую, переживает такие же невероятные приключения, и пытается разрешить загадки, которые, кроме него, мучают огромное количество людей. Самая любопытная из них, конечно, касается гибели башен-близнецов, двадцатилетие со дня которой будет отмечаться на днях. Ведь Филипп Маршалл - экс-капитан ВВС США, доказывавший, что башни погибли вовсе не от удара самолетов - действительно погиб при загадочных обстоятельствах в 2013 году, а его архив исчез. И до сих пор сторонники теории заговора гадают, как от врезавшихся самолетов и пожара могли погибнуть башни-близнецы: ведь они были спроектированы так, что могли выдержать лобовой удар «Боинга», и спокойно вынесли еще более страшный пожар в 1975 году… Может, их и правда уничтожили с помощью предварительно заложенной взрывчатки? Прямого ответа у Олега Лурье нет, но версии он излагает более чем интересные.

Михаил Майзульс

«Между Христом и Антихристом. «Поклонение волхвов» Иеронима Босха»

Издательство «Альпина нон-фикшн»

Иероним Босх, который часто появляется на страницах «Зеркала над бездной», считается самым загадочным европейским художником. Это не преувеличение: уже много веков искусствоведы, разглядывая детали на его картинах, ломают голову над детским, наивным, казалось бы, вопросом: «Что хотел сказать автор?» Даже детали вызывают ожесточенные дискуссии (что значит, например, рыба, одетая в красный футляр со скорпионьим хвостом и пожирающая другую рыбу на «Искушении св. Антония»?) Информации о Босхе невероятно мало: мы знаем, где он родился, на ком женился и от кого получал заказы, но кем был он сам? Еретиком, антиклерикалом или чрезвычайно набожным католиком? Сатириком, издевавшимся над человеческими грехами? Мрачным скептиком, уверенным в неискоренимой глупости и порочности людей? Алхимиком, шифровавшим в визуальных образах то, что казалось ему тайным знанием?

Сюжет его триптиха «Поклонение волхвов» вроде бы совершенно традиционный: три мага-мудреца с Востока (им в средние века придумали имена Каспар, Мельхиор и Бальтазар) пришли поклониться новорожденному Иисусу. Но, кроме волхвов, на картине есть еще один неожиданный персонаж: бородатый полуобнаженный мужчина в короне и красном плаще, смотрящий на Иисуса с лукавой улыбкой. Кто он? Царь Ирод? Или Антихрист? Что значит язва у него на ноге? Что за люди толпятся у него за спиной? Почему его лицо загорелое, а тело - нет? Одной этой фигуры искусствоведу Михаилу Майзульсу хватило на целую книгу, серьезную, но замечательно легко написанную: это искусствоведческий детектив и одновременно путешествие в Средние века с их удивительными представлениями об устройстве нашего и иного миров.

Ася Чудновская, Индира Харбедия

«Вокруг хлеба и сыра»

Издательский дом «Комсомольская правда»

Книга, целиком посвященная двум продуктам, без которых немыслима история человечества - и которые можно приготовить в домашних условиях. Напрасно большинству людей процесс выпечки хлеба, а особенно изготовления сыра кажется какой-то магией, доступной лишь специально обученным профессионалам на крупных заводах. Для домашнего хлебопечения и сыроделия не требуется специальное оборудование. Причем процессы эти можно совмещать: например, на сыворотке, оставшейся после приготовления сыра, приготовить отличную закваску и испечь хлеб на ней…

В книге приведено множество рецептов, перечислены самые распространенные сложности, с которыми сталкиваются новички. С ними легко справиться: через пару недель можно забыть дорогу в булочную и экономить кучу денег на покупке продуктов. Не поверите, но и моцареллу, и «филадельфию», и брынзу, и рикотту легко приготовить у себя на кухне. Не говоря уж о таком элементарном продукте, как, например, мацони. Надо всего лишь взять полтора литра фермерского (непастеризованного) молока и 150 граммов термостатного биойогурта без добавок. Йогурт откинуть на сито, чтобы стекла сыворотка, а молоко довести до кипения и продолжать кипятить на минимальном огне еще 15-20 минут. Затем остудить до 45-47 °C. В остывшее молоко положить сцеженный йогурт.

Тщательно перемешать, разлить по баночкам объемом 200-250 мл (или перелить в одну большую емкость). Плотно закрыть крышкой, укутать пледом или любой теплой тканью, сложенной в несколько раз и оставить на 10-12 часов (это делают для того, чтобы масса не остывала во время ферментации и сохраняла стабильную температуру). А потом поставить в холодильник на 3-4 часа. Вот и все!

Леонид Млечин

«Никита Хрущев»

Издательство «Молодая гвардия»

Биография одного из лидеров СССР, которого многие запомнили как человека недалекого и вздорного. Леонид Млечин, напротив, считает Хрущева талантливым и недооцененным политиком, «человеком фантастической энергии, огромных и нереализованных возможностей». В конце концов, он не только развенчал Сталина, но и накормил людей (при Сталине каждый год то один, то другой регион голодал), дал им жилье, обеспечил стране ракетно-ядерный потенциал… Именно при нем продолжительность жизни в СССР резко увеличилась. Но и множество его ошибок никуда не делись.

500 страниц книги - это, наверное, слишком мало, чтобы подробно рассказать о жизни Хрущева и о его эпохе. Но у Млечина есть масса неожиданных и симпатичных подробностей, штрихов к портрету героя: от описания его поведения во время встречи с Ричардом Никсоном (катер, на котором они катались по Москве-реке, сел на мель, и вице-президенту США показалось, что взбешенный Хрущев сейчас расстреляет рулевого) до трогательного пристрастия к кукурузе, сохранявшегося до последних дней жизни (в 1971 году, на пути в больницу, откуда он уже не вернулся, Хрущев увидел ее посевы и страшно разволновался: «Не так посеяли, урожай мог быть больше!») Причем подробности касаются не только лично Никиты Сергеевича: один из самых впечатляющих эпизодов рассказывает о визите Мао Цзэдуна в Москву в 1957 году. Он там подробно рассуждал о третьей мировой войне, и заметил, что в ней может погибнуть половина человечества - зато социализм победит. Руководитель итальянских коммунистов Пальмиро Тольятти растерянно спросил его: «Что же останется от Италии после такой войны?» Мао спокойно ответил: «А кто сказал, что Италия должна выжить? Триста миллионов китайцев останется, и этого достаточно, чтобы человеческая раса продолжила свое существование!»

Алексей Васильев

«Брэд Питт»

Издательство «Сеанс»

Трудно представить человека, меньше похожего на Хрущева, чем Брэд Питт - и трудно представить книгу, более далекую от традиционной биографии в серии ЖЗЛ. Это не столько жизнеописание, сколько киноведческое эссе, посвященное творчеству Питта - не только секс-символа, но и недооцененного актера. Он стал почти родным уже для пары поколений кинозрителей, но его заслуги начинают всерьез признавать только сейчас. Кинокритик Алексей Васильев размышляет о самых ярких ролях Питта в кино (от «Джонни Замши» до «Загадочной истории Бенджамина Баттона», от «Бойцовского клуба» до «Войны миров Z»), о «поколении Икс», к которому принадлежит множество его героев. И дает слово ему - в последней части книги собраны цитаты из интервью Питта: из них можно узнать и о том, какие мысли приходили ему в голову, когда он впервые читал Германа Гессе и Достоевского, и о том, почему он так долго тянул со свадьбой с Дженнифер Энистон, и о том, как в молодости зарабатывал на хлеб («Мне приходилось надевать костюм цыпленка, чтобы рекламировать закусочную в Лос-Анджелесе. Я стоял на углу бульвара Сансет в 37-градусную жару и размахивал крыльями. Позор!»)