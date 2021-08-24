«Сражались не с тем врагом не в той стране»: Почему на самом деле США потерпели поражение в Афганистане

Возрождение «Талибана»* – это результат ошибок афганского руководства и его американских кураторов Фото: REUTERS

Оккупация Ирака и Афганистана США началась и заканчивается практически в одно время. Несмотря на то, что в Ираке абсолютное большинство населения были благодарны США за свержение режима Саддама Хуссейна, в обеих странах все населяющие их народы были против долгой оккупации своих стран США и собранной ими коалицией. А это сделало войну против оккупационных сил неизбежной.

Возврат «Талибана»* (признан в РФ террористической организацией и запрещен — прим. Ред.) случился не в августе 2021 года. «Талибан»* вернулся как полупартизанское движение в 2006-м и с тех пор постоянно наращивал как контролируемую им территорию, так и политическое влияние. И это на фоне непрекращающихся ударов беспилотниками коалиции и спецопераций по устранению его лидеров.

Возрождение «Талибана»* – это результат ошибок афганского руководства и его американских кураторов, которых можно было легко избежать. Остается загадкой, как, имея на первый взгляд столь обширный разведывательный и аналитический аппарат, руководство оккупационных сил и несколько афганских правительств умудрились совершить так много ошибок. Отчасти, это можно объяснить откровенным высокомерием и бесцеремонностью оккупационной администрации после легкой победы в 2001 году. Но ощущения были обманчивы. В какой то момент «Талибан»* вполне осознанно отдал приказ своим бойцам разойтись по родным кишлакам и эвакуировал руководство из страны. А у нового руководства страны осталось мало возможностей выбрать и подготовить способный и честный персонал для управления разоренной многолетними конфликтами страной.

Ни администрация первого ставленника США Карзая, ни администрация его преемника, бежавшего из страны, Гани не сумели принести заметных улучшений в жизнь простых афганцев. К тому же самая большая в стране пуштунская община была отодвинута от управления и традиционной системы покровительства.

Американцы искали союзников среди предводителей боевиков, которые не пользовались ни уважением, ни поддержкой среди простых афганцев. Привлекательность «Талибана»* всегда была основана не только на религиозном фундаментализме, но и на его внешнем отрицании вождизма. Глубокое разочарование в центральном правительстве (особенно после прихода к власти бывшего американского профессора политологии Ашрафа Гани) стало очевидным с 2010 года, когда ненависть к правительству стала преобладающей темой обсуждений в афганском обществе. Потребность в альтернативе и создала условия для триумфа «Талибана»*. Оккупационные власти таким образом потеряли местного партнера без которого ни управление ни реконструкция Афганистана были невозможны.

Вторым решающим фактором была поддержка Пакистана, усилившаяся после ухудшения американо-пакистанских отношений в середине нулевых. Совсем не скрытая поддержка Пакистанской разведки ISI, ее помощь в обучении и снабжении боевиков обеспечила не только боеспособность талибских подразделений, но и широкую поддержку административного аппарата и части афганских элит захвата страны «Талибаном»*.

Несмотря на абсолютно запредельные суммы, выделявшиеся США афганской армии (более 800 миллиардов долларов за 20 лет) и на восстановление страны (около 190 миллиардов), после легкой победы 2001 года Афганистан перестал быть приоритетом американской внешней политики. Причем настолько, что явно антиамериканская работа ISI долго оставалась секретом полишинеля для США. Отслеживать связи пакистанской разведки с «Талибаном»* американцы начали только в 2007 году. В то время многие американские военные и аналитики отмечали, что отказ от попыток перекрыть пакистанскую помощь неизбежно приведет к потере Афганистана. Представитель США по Афганистану Ричард Холбрук сказал об этом прямо: «Мы, наверное, сражаемся с не тем врагом не в той стране».

В результате этих просчетов погибло больше 3,5 тысяч военнослужащих коалиционных сил, не менее 66 тысяч афганских военнослужащих и не менее 75 тысяч мирных жителей.

Поддержка иностранными военными ненавистной местной группировки, державшейся у власти на их штыках, в сочетании с репрессивным и глубоко коррумпированным местным правоохранительным аппаратом означало, что США и Соединенное Королевство провоцировали то самое восстание, которое их присутствие по идее должно было подавлять.

Если задачей предержащих власть в Вашингтоне и Лондоне было взрастить себе врага, то с ней они справились блестяще.

Я навсегда запомнил высказывание одного моего друга полковника пуштуна, выдавленного из афганской армии кланом Гани. Он долго силился но так и не смог понять, почему американцы и англичане тратили так много сил и времени, пытаясь понравиться пуштунам южного Афганистана, у которых ненависть ко всем пришлым является центром всей их культуры. *Запрещенная в России террористическая организация

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