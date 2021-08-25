Олимпийская чемпионка Светлана Журова открыла Гражданский форум «Команда 47» в Ленинградской области

Участников Гражданского форума приветствовала олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Светлана Журова. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

В Ленинградской области 24 августа стартовал Гражданский форум. Каждый год он становится площадкой для обсуждения общественных инициатив и новых проектов, местом встречи представителей региональной власти, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества. Основная задача форума - объединить усилия инициативных жителей Ленинградской области в построении гражданского общества. В этом году главной темой мероприятия стала «Команда 47»: так в области называют актив неравнодушных граждан 47-го региона, чьи усилия, профессионализм и самоотдача способствуют развитию и процветанию родного края. Общественное движение «Команда 47» появилось в 2021 году по инициативе губернатора Ленинградской области Александра Дрозденко.

В первый день работы форума его участников и гостей приветствовала олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Светлана Журова. Известная спортсменка отметила, что главная цель форума - поддержать общественные начинания и неравнодушных людей, готовых вместе с государством малыми делами менять к лучшему жизнь вокруг.

- Результатом форума становится сплоченная команда инициативных жителей Ленинградской области. Все это однозначно развивает гражданское общество и нашу область, – подчеркнула Светлана Журова. - Люди принимают решение, что необходимо изменить, предлагают варианты, продумывают, как добиться изменений. И под такие проекты государством выдаются гранты. Проекты разных направленностей: спорт, культура, большой процент занимают именно социальные. Например, по развитию хоккея для детей и взрослых с ограниченными возможностями.

Олимпийская чемпионка призналась, что ее глубоко тронули искренность и теплота, с которой создаются многие проекты, например, инициативы, направленные на поддержку маломобильных жителей Ленинградской области. Депутат Госдумы выразила готовность оказывать подобным добрым начинаниям необходимую законодательную помощь.

- Сегодня здесь собралась большая команда людей, которые любят свои проекты. Вы - фантазеры, и это - очень здорово. Когда активные люди понимают, что нужно тем, кто живёт рядом с вами, проявляют фантазию, заботу, мыслят наперед, - тогда они не только получают грант, но и реализуют по-настоящему значимый и нужный проект. Не у каждого есть умение работать с людьми и делать такие нужные и добрые проекты. Спасибо вам, - поблагодарила Светлана Журова.

Главная задача форума – поддержать общественные инициативы и неравнодушных людей. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

Председатель комитета общественных коммуникаций Ленинградской области Екатерина Путронен рассказала о том, какие задачи ставит перед собой «Команда 47».

- Гражданский форум Ленинградской области впервые получил название «Команда 47». Это связано с тем, что губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко объявил следующий год Годом Команды 47 и именно представители общественных организаций являются ядром этой команды. Это - инициативные, активные люди, которые не ждут, чтобы что-то само изменилось к лучшему, а делают это своими руками, своими проектами и добиваются результата, - отметила Екатерина Путронен.

Гражданский форум пройдет с 24 до 26 августа. За три дня работы его участников ждут тренинги на формирование сообществ под руководством модераторов федерального уровня, практический семинар по командной работе над проектами, мастер-классы от ведущих экспертов в сфере развития НКО. Запланирован и открытый диалог с губернатором региона Александром Дрозденко, который присоединится к участникам в один из дней форума.

Каждый год форум становится площадкой для обсуждения новых проектов, местом встречи представителей региональной власти, некоммерческих организаций и бизнес-сообщества. Фото: пресс-служба администрации Ленинградской области.

В день открытия гости мероприятия познакомились с социальными проектами Ленинградской области и прошли обучающий семинар «Как строить и развивать деятельные сообщества» от эксперта по развитию сообществ молодых специалистов Общественной палаты РФ Ольги Голышенковой.

Еще одним специальным гостем Гражданского форума станет генеральный директор Фонда президентских грантов Илья Чукалин. Ленинградская область одной из первых среди регионов России внедрила конкурсную процедуру распределения грантов среди некоммерческих организаций, получив одобрение на софинансирование гранта Губернатора из Фонда президентских грантов. На сегодняшний день уже определены 36 победителей.