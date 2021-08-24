Помочь «малышам»: как государство и крупный бизнес может поддержать небольших предпринимателей

Поддержка малого и среднего бизнеса – это национальный приоритет государства. В ближайшие годы в России должна увеличиться доля МСП во всех секторах экономики. Для этого власти реализуют множество мер поддержки. Они действуют как на федеральном, так и на региональных уровнях. Чего еще не хватает предпринимателям? И как сделать помощь от государства более эффективной? Эти и другие вопросы обсудили участники круглого стола, организованного медиагруппой «Комсомольская правда».

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Малый и средний бизнес давно находится в фокусе внимания федерального правительства, но в последний год на его поддержке сделали более серьезный акцент. «Малышей» из различных отраслей нужно было в буквальном смысле спасать – от последствий пандемии и ограничений, связанных с ней.

- Правительством был реализован целый комплекс мер поддержки. В частности, Минэкономразвия реализовывал программу льготных кредитов на фонд оплаты труда (ФОТ). Самая масштабная программа охватила 220 тысяч предпринимателей с числом работников 5,3 млн человек. По ней бизнес получал льготные кредиты, которые при сохранении численности занятых более 90%, по сути, превращались в гранты. Общий объем поддержки составил 400 млрд рублей, - рассказал Андрей Тараканов, и.о. директора Департамента инвестиционной политики и развития малого и среднего предпринимательства.

Более того, у этой программы был положительный эффект. Число занятых, несмотря на кризис, даже выросло – до 5,7 млн человек. При этом были не только прямые, но и косвенные меры поддержки. В частности, от Центробанка.

- Мы создавали условия для финансовых организаций, чтобы они помогали малому и среднему бизнесу. К примеру, мы рекомендовали всем банкам идти навстречу компаниям, если те обращаются за реструктуризацией кредитов. Реализовали целый комплекс мер, сделали необходимые послабления в регулировании, чтобы банкам было выгоднее реструктурировать кредиты своим клиентам, - объяснил Роман Марков, начальник управления финансовой доступности Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России.

Сейчас антикризисные меры поддержки потихоньку сходят на нет. Применять их постоянно не очень правильно – они искажают рыночные сигналы. Тем не менее часть мер поддержки остается. Особенно в тех сферах, которые правительство считает приоритетными для развития экономики страны.

- Бизнес благодарен, что его поддержали и дали возможность не утонуть. Это было востребовано. Но надо идти дальше, - говорит Светлана Ковалева, президент Союза «Орловская торгово-промышленная палата».

ГДЕ ВЗЯТЬ ДЕНЬГИ НА БИЗНЕС

Одна из насущных проблем предпринимателей – доступ к финансированию. Взять кредит в банке для маленьких и начинающих бизнесменов – целая эпопея. Банки либо требуют залог, либо выставляют очень высокий процент. Поэтому хороший выход для предпринимателя – взять льготный кредит.

- У нас реализуется программа льготного кредитования под 9,25% годовых. На нее приходится довольно большая доля – почти 20% от объема кредитования МСП по стране. В программе участвуют больше 100 банков. По крайней мере, у половины остались неиспользованные лимиты. Кроме того, финансовую поддержку можно получить в государственных микрокредитных организациях. А если нет залога, можно обратиться в гарантийную организацию. Это позволит уложиться в требования банка и получить кредит, - объяснил Андрей Тараканов.

Правда, развиваться на заемные деньги готов не каждый предприниматель. На начальном этапе риски и так велики, а обременять себя еще и дополнительной нагрузкой – значит еще сильнее увеличивать эти риски.

- Бизнес на той или иной стадии развития должен понимать, какое финансирование ему лучше подходит. На начальном этапе это скорее не банковский кредит. Лучше использовать, например, краудфандинг, - посоветовал Роман Марков.

Это вид инвестиций, когда предприниматели через специальную инвестиционную платформу обращаются к широкой аудитории и получают поддержку от частных инвесторов. Тем не менее этот финансовый рынок только развивается. И предпринимателю стоит потратить время, чтобы побольше узнать о платформе, через которую он собирается привлекать инвестиции.

- Адресная инвестиция – достаточно интересная вещь. Но для развития этого инструмента нужен прозрачный и понятный механизм, а также регулятор. Чтобы люди не могли безнаказанно использовать этот инструмент для мошеннических действий, - считает Владимир Маслов, директор Департамента цифровых технологий Торгово-промышленной палаты РФ.

ЭКОНОМИЯ И ОПТИМИЗАЦИЯ

Базовая проблема малого бизнеса – не успел раскрутиться, а уже всем нужно заплатить: и арендодателю, и поставщикам, и государству, и даже банкам. Многие платежи довольно маленькие, но в сумме расходы на них все равно приличные. Взять тот же торговый эквайринг. При оплате 100 рублей по карте, комиссия банка составляет в среднем 2% от суммы.

- Чтобы сэкономить, компании могут использовать Систему быстрых платежей, созданную Центробанком. Комиссия по ней меньше, чем в банках – 0,7% от суммы. Кроме того, до конца этого года действует льгота. Комиссию компенсирует государство – она будет возвращаться предпринимателям из федерального бюджета, - объяснил Андрей Тараканов.

Есть и другие возможности для оптимизации. Например, связанные с цифровыми технологиями. И здесь тоже можно получить помощь от государства.

- Кто не смог трансформироваться, не выжили. Есть грантовая поддержка по внедрению айти-решений. Возмещаются до 50% для использования отечественного программного обеспечения. Плюс льготное кредитования на цифровую трансформацию. Чем больше применяется российских решений, тем ниже ставка, - перечисляет Владимир Маслов.

И наконец, главное, о чем просят многие предприниматели, - не мучать их проверками. На соблюдение многочисленных норм и правил уходит очень много времени и денег. А толку от них немного.

- Во время пандемии был мораторий на проверки. И ничего не случилось. Никакой катастрофы не произошло. Реформа контрольно-надзорной деятельности должна сводиться к абсолютной минимизации всех проверочных мероприятий. Нужен сервисный подход – нужно учить, объяснять, обучать, а не сразу штрафовать. Репрессивный подход к малому бизнесу нужно исключать, - считает Андрей Шубин, исполнительный директор «ОПОРЫ РОССИИ», член общественного совета Минэкономразвития.

По его мнению, на первом плане стоит деловая среда. Предприниматели должны понимать, что государство воспринимает их как равных партнеров и не хочет «доить», а хочет поддержать.

ЭКОНОМИКА ЗНАНИЙ

Кстати, об обучении. Большинство экспертов считают это наиболее эффективной практикой. Недостаток знаний у начинающих предпринимателей довольно большой. Особенно в части новых технологий.

- Сейчас идет речь о внедрении новых технологий, оптимизации и пересмотре бизнес-модели. Агрегаторы перевернули рынок перевозок, а маркетплейсы - модель онлайн-продаж. Но внедрять все подряд нет смысла. Нужно считать и разрабатывать технико-экономическое обоснование, чего мы достигаем и когда эти деньги к нам вернутся. Многие сейчас обучают азам цифровой трансформации – это либо бесплатно, либо за символическую плату. И нужно обязательно учиться работать с маркетплейсками, использовать те возможности, которые они предоставляют, - считает Владимир Маслов.

При этом важно, чтобы возможность проконсультироваться была не только в интернете, но и в родном городе.

- Мы обучаем и проводим собрания малого и крупного бизнеса. Запускаем программу наставничества. Кроме того, у нас есть кластеры по видам деятельности, экспортная поддержка и другие обучающие мероприятия, - рассказала Елена Самарина, директор некоммерческой организации «Фонд поддержки предпринимательства в Ставропольском крае».

КРУПНЫЙ + МАЛЫЙ БИЗНЕС = СИНЕРГИЯ

Малый и средний бизнес работает не только напрямую с клиентами – физическими лицами. Большая ниша для МСП – выполнение подрядных работ или поставки товаров для крупных компаний. Больная тема – выход в торговые сети. И здесь есть возможности для оптимизации сотрудничества.

- Есть положительный опыт точки пересечения. Допустим, кто-то производит печенье. Сети говорят: «Печенья у нас много, но если ты сделаешь печенье с шоколадной глазурью, то мы его купим, потому что такого продукта у нас мало». Плюс в регионе реализовали программу «Покупай новосибирское». Все местные производители получают синие ценники на всех полках всех супермаркетов. Эффект очень хороший. Практика ничего не стоящая, - рассказал Андрей Шубин.

При этом некоторые компании самостоятельно выстраивают отношения с поставщиками из числа малых и средних предпринимателей. В частности, компания «Балтика» (входит в Carlsberg Group), покупает пивоваренный ячмень только у российских фермеров. Но для улучшения качества продукта разработала целую программу взаимодействия с ними.

- Пивоваренный ячмень более капризный, требует больше внимания. Большие агрохолдинги не стремятся его выращивать. Поэтому мы с 2005 года создали специальную программу, наша задача была – найти партнеров в России, которые могли бы выращивать пивоваренный ячмень хорошего качества внутри страны. Выбирали регионы по почвенно-климатическим условиям - аналогичные европейским. Сейчас работаем с 64 предприятиями. Мы выбрали тех контрагентов, которые готовы были учиться, развиваться и следовать нашим советам, - объяснил Игорь Матвеев, начальник производства и качества ООО «Хоппи Юнион» (часть Carlsberg Group).

По сути, компания выращивает ячмень вместе с фермерами, делится всеми современными технологиями. Есть целый штат консультантов, которые постоянно работают с партнерами, также приезжают и зарубежные эксперты.

- Такое погружение в продукт крайне полезно для бизнеса. Это позволяет нам каждый год получать необходимое количество ячменя и быть уверенными в его качестве. Причем, это полезно и нашим поставщикам. К примеру, у нас есть тестовое поле, где мы проверяем 10 – 15 различных технологий в год, на базе этой станции собираем всех наших фермеров, делимся опытом. Например, были хорошие наработки из Австралии для засушливых регионов. А вот в Туле технология ближе к немецкой, - объясняет нюансы Игорь Матвеев.

- Для малышей это возможность быть уверенными в своем будущем, что будет спрос на их продукцию. А для крупных компаний – нивелирование рисков. Здесь синергия налицо, - дополняет Светлана Ковалева.

По мнению экспертов, именно в такой показательной партнерской парадигме, наверное, и стоит развивать малое и среднее предпринимательство в России. Например, использовать для этого лучшие практики и масштабировать их на федеральном уровне.