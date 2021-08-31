Кормим школьников по науке

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Об этом мы поговорим с экспертом по питанию, врачом-диетологом Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Екатериной Бурляевой.

Факт известный: при активной умственной деятельности мозг поглощает 90% энергии. Неудивительно, что после уроков ребята устают так, будто всю ночь разгружали вагоны.

Чтобы энергии школьникам хватило на оставшийся день, на качественное выполнение домашнего задания, на тренировку или прогулку, задача взрослых – следовать базовым принципам здорового питания детей. Это необходимое условие сохранения их здоровья, устойчивости к воздействию инфекций и других неблагоприятных факторов и способности к обучению во все возрастные периоды их жизни.

Базовые принципы здорового питания: повторение – мать учения

Вроде бы эти прописные истины знают все, но не грех повторить их и подчеркнуть их несомненную значимость.

Во-первых, энергетическая ценность ежедневных рационов должна соответствовать энергозатратам детей – в среднем это 2400 ккал; в противном случае получим истощение. В период роста это особенно опасно, чревато развитием серьезных заболеваний.

Во-вторых, рацион должен быть сбалансирован по всем заменимым и незаменимым пищевым факторам, включая белки и аминокислоты, пищевые жиры и жирные кислоты, витамины, минеральные соли и микроэлементы. Правильные пропорции ЖБУ и достаточное их количество – гарантия обеспечения роста и развития организма. Между тем, по статистике Роспотребнадзора, 40% учащихся не получают в достаточном количестве овощей, фруктов (клетчатка, витамины, микроэлементы), круп («долгие» углеводы – основной источник энергии) и белка – «кирпича» для мышечной массы (мясо, рыба, творог, яйца).

В-третьих, нужно постараться максимально разнообразить меню. Это как раз поможет добиться сбалансированного питания.

Напомним, что оптимальный режим питания 4-5тиразовый в сутки: завтрак, обед, ужин и 1-2 дополнительных приема пищи. Причем необходимо соблюдать режим питания, то есть должен быть обязательный завтрак перед уходом в школу, второй завтрак – уже в школе (в 10-11 часов). Это важно для восполнения энергозатрат и запасов пищевых веществ, интенсивно расходуемых в процессе обучения. Обед (дома или в школе) – примерно в 14, полдник и ужин (не позднее, чем за 2 часа до сна).

Лучше всего запекать или тушить продукты. Таким образом мы обеспечим высокие вкусовые достоинства блюд и сохранность исходной пищевой ценности.

При этом следует учитывать индивидуальные особенности детей. Здесь в первую очередь имеется в виду непереносимость отдельных продуктов и блюд.

Чтобы избежать отравлений, взрослые должны позаботиться о санитарно-гигиенической безопасности питания во время «перекусов». Предусмотреть, чтобы то, что ребенок берет с собой в школу, не испортилось в течение 3-4 часов вне холодильника – фрукты (яблоко, груша, банан, слива и т.д.), кондитерские изделия (галеты, печенье, крекеры, вафли, пряники, сушки). Все должно быть вымытым и хорошо упаковано.

В рационе питания дошкольников и школьников должны присутствовать все основные группы продуктов, а именно: мясо и мясопродукты, рыба и рыбопродукты, молоко и молочные продукты, яйца, пищевые жиры, овощи и фрукты, хлеб и хлебобулочные изделия, крупы, макаронные изделия и бобовые, сахар и кондитерские изделия. Только в этом случае можно обеспечить детей всеми пищевыми веществами. И, наоборот, исключение из рациона тех или иных из названных групп продуктов или, напротив, избыточное потребление каких-либо из них неизбежно приводит к нарушениям в состоянии здоровья детей.

Среднесуточный рацион питания должен удовлетворять физиологическим потребностям в энергии и пищевых веществах для детей всех возрастных групп. Для каждого возраста характерны свои энергетическая ценность рациона и количества жиров, белков, углеводов.

Ежедневно в рационы питания детей следует включать мясо, молоко, сливочное и растительное масло, кисломолочные напитки, хлеб ржаной и пшеничный (с каждым приемом пищи). Рыбу, яйца, сыр, творог можно давать 1 раз в 2-3 дня.

Рекомендуемые среднесуточные наборы пищевых продуктов для организации питания детей 7-11 лет и 11-18 лет в организованных коллективах

Завтрак ребенка обязательно должен содержать все основные питательные вещества – белки, жиры, углеводы. Например, это могут быть каша и творог или творожная запеканка, или омлет с овощами и ломтик ржаного хлеба. Такая еда придаст силы и энергии для дальнейшей деятельности.

Приучите ребенка мыть руки перед едой, объясните для чего это необходимо.