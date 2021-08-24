"Равны должны быть, как в бане": Владимир Путин предложил распространить выплату 15 000 рублей военным на всех силовиков и курсантов

Президент предложил выплатить каждому военному одинаковую сумму - по 15 тысяч рублей, вне зависимости от должности, звания и выслуги лет Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин во вторник, 24 августа 2021, выступил на съезде "Единой России" и попросил поддержки своих предложений у партии, так как многие идеи сначала должен утвердить парламент. Вот главное из обращения главы государства:

"НЕДАРОМ МЫ СОХРАНИЛИ ОБРАЩЕНИЕ "ТОВАРИЩ"

Президент предложил выплатить каждому военному одинаковую сумму - по 15 тысяч рублей, вне зависимости от должности, звания и выслуги лет.

- Нужно поддержать прежде всего тех, у кого низкие доходы. Старшие офицеры поймут. Военная организация – это вроде как семья. Недаром мы сохранили в армии обращение «товарищ». Выплата всем одинаковая - равны должны быть как в бане. Предлагаю распространить и на курсантов и на работников правоохранительных органов, - заявил Путин.

Еще президент предложил утвердить на 2022-23 годы повышенную индексацию зарплат (больше инфляции) военным и правоохранителям.

"СОЛИДНЫЕ СРЕДСТВА" НА ГЛУБИНКУ

Отдельно президент обговорил поддержку отдаленных деревень. Путин сказал, что нужны ресурсы для обновления небольших почтовых отделений. Тогда они смогут заняться «доставкой лекарств, продуктов, будут предоставлять справки и выписки из портала Гослуслуг, отправлять документы в МФЦ».

Власти займутся и развитием транспорта в отдаленных территориях. «На обновление авиапарка выделено 340 миллиардов рублей. Солидные средства», - заметил Путин.

Для тушения пожаров создадут «эффективную авиагруппировку».

- Нужно извлечь уроки, усилить лесоохрану. Мы выделим 24 миллиарда рублей на усиление противопожарной защиты регионов. На практике это значит двукратное увеличение финансирования, - рассказал президент.

БАНКИРЫ ВЕРНУТ СПИСАННЫЕ У ЛЮДЕЙ ДЕНЬГИ

- Банки списывают в счет долгов средства социальной поддержки. Это недопустимо. Указом президента предусмотрена защита. Но в законе это должным образом не отрегулировано. Руководителей банковских организаций прошу выполнить требования указов президента. Предлагаю закрепить в законах запрет на списание – сделать это надо задним числом. Списанные средства нужно вернуть. С учетом чистой прибыли банков они сделают это легко, - распорядился Путин. Интересно, найдет в России финансист, который решит ослушаться президента?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Указ Путина: Все пенсионеры в сентябре получат по десять тысяч рублей

Власти компенсируют высокую инфляцию 2021 года (подробно)