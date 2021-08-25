Анекдоты: Научи попугая говорить спасибо, и он задолбает своей благодарностью

- Дедушка, ты учился на удаленке?

- Конечно, внучек, от нашей деревни до школы было пешком 5 километров.

***

По ипотеке одну квартиру покупаешь себе, вторую - банку.

***

В психбольнице бывалый врач знакомит молодого коллегу с контингентом больных.

- А в этой палате собраны больные исключительно с манией величия. Здесь есть и Наполеон, и Рузвельт, и даже Чингисхан. Но всех переплюнул один новенький - он возомнил себя начальником ставропольской ГИБДД.

***

Нынешние ученики ходят с огромными рюкзаками с тоннами учебников и тетрадей. Школа с младых ногтей готовит их к тому, что они будут работать доставщиками еды.

***

- Мам, мне Саша сказал, что я чудесная девушка! Можно я его в гости приглашу?

- Не надо, пусть и дальше так думает...

***

Поймал карася, запихал в него золотую цепочку с кулоном. Принес домой. С тех пор на рыбалку не прошусь, на рыбалку меня жена сама выгоняет!

***

Можно долго откладывать деньги на все что угодно - все равно их придется внезапно отдать стоматологу.

***

Кот, живущий в кузнечном цехе механического завода, никак не может понять, почему его приятель, домашний кот, боится пылесоса.

***

Не могу поверить, что я грею воду, чтобы помыться, в мультиварке, которой я могу управлять с мобильного приложения.

***

Мне кажется, что против владения оружием выступают только любители побибикать во дворах по утрам.

***

- Можно мне телефон для работы? Чтобы mp3, игры, интернет, чтобы радио ловил, телевизор показывал...

- А звонки?

- Мне можно, чтобы и не звонил, я же для работы.

- Вахтером работаете?

- Ага.

***

Научи попугая говорить спасибо, и он задолбает своей благодарностью!

***

- Мы будем судить тебя по законам гор.

- Согласен, выбираю Швейцарские Альпы.