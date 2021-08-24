Русское географическое общество расскажет свою историю на форуме "АРМИЯ -2021"

Экспозиция развернута в павильоне "С" Главного выставочного павильона Конгрессно-выставочного центра "Патриот" и доступна гостям мероприятия

Экспозицию Русского географического общества (РГО), посвященную совместной деятельности с военным ведомством, аж с 1845 года представят на форуме "АРМИЯ-2021".

Экспозиция развернута в павильоне "С" Главного выставочного павильона Конгрессно-выставочного центра "Патриот" и доступна гостям мероприятия.

- Выставочная экспозиция представляет собой ряд выставок археологических находок из комплексной археолого-географической экспедиции по исследованию кургана Туннуг в Республике Тыва и истории взаимодействия Русского географического общества и военных ведомств России с 1845 г. по настоящее время. В экспозицию вошли материалы из фондов Общества, а также фотографии масштабных современных проектов, - сообщили в Минобороны России.

Выставочная экспозиция представляет собой ряд выставок археологических находок

Гости и участники форума уже полюбили делать селфи на фоне арт-инсталляции "Проекты РГО на земном шаре", представляющие собой металлическую конструкцию в виде земного шара с расположенными на ней экранами, непрерывно транслирующими фотографии и видео, снятые в ходе экспедиций и значимых проектов РГО.

Будет интересно разглядывать снимки не только взрослым. Стенд РГО, посвященный фольклору России, тематически разделен на три части: первая часть стенда оборудована камерным кинотеатром, репертуар которого составляет мультфильмы и фильмы, снятые при грантовой поддержке Общества, во второй части стенда размещена аудио-инсталляцию "Древо музыки и сказок народов России".

Стенд РГО, посвященный фольклору России, тематически разделен на три части

- С помощью размещенных на кроне дерева наушников, маленькие посетители форума смогут услышать звучание традиционной музыки или песен народов России, в третьей части стенда будет размещен VR-кинотеатр с фильмом "Путешествие по России 360", снятым Русским географическим обществом, - отметили в военном ведомстве.

Сотрудники РГО обещают для всех желающих даже лаконичную экскурсию, на которой расскажут посетителям об истории РГО и его вкладе в этнографические исследования России.