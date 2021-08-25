Следующая пандемия, сравнимая по масштабу с Covid-19, случится до 2078 года

Шанс, повторения пандемии такого размаха, как нынешняя, составляет 1 раз в 59 лет Фото: REUTERS

Вам, наверное, на ум сразу приходит цитата классика: никогда такого не было, и вот опять! Однако авторы исследования утверждают, что крупные пандемии на самом деле встречаются чаще, чем мы думаем. Стоит вспомнить хотя бы ВИЧ-инфекцию, которая унесла жизни 36 миллионов человек и продолжает победно шагать по планете. Или пандемию свиного гриппа, которая напугала планету в 2009 году.

Однако, на самом деле вероятность повторения пандемии, сравнимой по масштабам с Covid-19, еще не просчитывалась. И ученые из Университета Дьюка вместе с коллегами решили восполнить этот пробел.

Команда ученых подняла медицинские архивы и изучила эпидемии чумы, холеры, оспы, сыпного тифа, гриппа и других патогенов, которые косили население планеты на протяжении последних 350 лет, начиная с 1600 года. В общей сложности они насчитали по всему миру 476 задокументированных эпидемий. Однако ученые принимали во внимание только вспышки заболеваний, которые унесли не менее 10 тысяч жизней. Кроме того, для чистоты эксперимента исключили период, когда люди получили возможность управлять эпидемиями с помощью вакцин и эффективных лекарств (например, антибиотиков). Это значит, что в базу данных не попали эпидемии, приключившиеся после 1945 года, в том числе ВИЧ, малярия и Covid-19.

Медики использовали новый метод статистического моделирования, который раньше применялся для оценки рисков экстремальных климатических явлений, таких, как наводнения. Это позволило определить вероятность возникновения пандемий разного масштаба.

Шанс, повторения пандемии такого размаха, как нынешняя, составляет 1 раз в 59 лет.

- Это вовсе не значит, что мы получили отсрочку до 2078 года, - говорит один из автором исследования профессор Габриэль Катул. - Это значит, что подобные события одинаково вероятны в любой год в течение всего этого периода

Пандемия испанского гриппа, которая 100 лет назад унесла примерно столько же жизней, сколько и Первая мировая война (по разным оценкам от 17 до 80 миллионов человек) по числу жертв значительно превосходит пандемию коронавируса. События такого масштаба случаются на Земле раз в 400 лет.

Авторы пришли к парадоксальному выводу: столетия назад инфекции стремительно набирали силу благодаря антисанитарии и отсутствию здравоохранения как такового. Сегодня санитарные меры и медицина находятся на принципиально другом уровне. Но согласно математическим моделям, вероятность экстремальных эпидемий в ближайшие десятилетия может возрасти в три раза. Это значит, что пандемия той же мощности, что “испанка”, будет возникать в среднем каждые 127 лет, а не 400.

Один из авторов исследования Уильям Пэн считает, что это расплата за то давление, которое человек оказывает на природу. Среда обитания диких зверей стремительно сужается, люди все чаще контактируют с животными, а они зачастую становятся переносчиками опасных инфекций. Сюда же надо приплюсовать бедность и плохую медицину в странах третьего мира. А учитывая глобализацию, инфекции сегодня перемещаются по планете со скоростью самолета, поэтому страны золотого миллиарда не смогут спрятаться от болезней за финансовым занавесом.

И если коронавирус понемногу отступает, это не значит, что человечеству можно расслабиться. Впереди нас ждет новая пандемия и велика вероятность, что она придется на срок жизни того же поколения, которое переживет Covid-19.

Для пущего эффекта ученые просчитали еще и вероятность наступления пандемии, которая способна убить большинство населения Земли. Учитывая оптимистичный сценарий, когда уже через год после начала инфекционного апокалипсиса человечество создаст лекарство или вакцину от новой чумы (как это произошло с Covid-19), пандемия-убийца заявит о себе в течении ближайших 12 тысяч лет. Впрочем, к этому времени мы, скорее всего, сами себя погубим. Инструментов для этого хоть отбавляй: ядерное оружие, религиозный фанатизм, идеологический экстремизм или экологический коллапс. С этим добром никакая зараза не сравнится.