Вопрос дня: А вы кузнец своего счастья? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Валерий ТРАПЕЗНИКОВ, экс-депутат Госдумы, токарь с 59-летним стажем:

- Скорее я не кузнец, а токарь своего счастья (смеется). Чтобы быть счастливым, надо много вкалывать. Может, даже всю жизнь. Еще любить людей, не делать никому гадостей и, главное, мечтать о светлом будущем. То есть настраивать себя позитивно.

Виктор МИХАЛЕВ, кузнец, заслуженный мастер народного творчества ДНР, Донецк:

- Люди говорят, я - счастливый кузнец. Стараюсь, хотя у нас это непросто. И опасно. Делаю композиции из осколков от снарядов. Свои скульптуры я дарил Кобзону, он девять раз к нам приезжал, и Газманову, тоже был у нас с концертом. А сейчас кую подарок Онищенко, который поддерживает здравоохранение Донбасса.

Светлана КОЛЕСНИЧЕНКО, олимпийская чемпионка по синхронному плаванию:

- Бесспорно, я кузнец! Делаю то, что мне хочется. И долго не думаю, перед тем как принять решение. Иначе буду потом сомневаться. Все мои спонтанные поступки привели к невероятному итогу. Например, переезд в Москву или приход в сборную. Иначе бы я вряд ли с подругами взяла победный пьедестал в Японии.

Наталья МОРДЮКОВА, сестра Нонны Мордюковой, художник по костюмам:

- А нас - трех сестер и двоих братьев - счастливыми сделала мама. Когда мамы не стало, ее заменила Нонна. В наследство они нам оставили секрет: самый важный гормон счастья - это родные люди. Берегите родню!

Эдгард ЗАПАШНЫЙ, гендиректор Большого Московского госцирка:

- Счастливым меня делает работа. А как куется счастье? Стоит напрячься - и оно само тебя может выковать в счастливого человека.

Стас ПЬЕХА, певец:

- Конечно, я кузнец. И все стараюсь для счастья делать. Радовать себя, спать, есть. Если что-то болит, то лечить - не откладывать. Это простые вещи. Но уровень счастья зависит именно от первичных потребностей.

Екатерина ДОЛГОВА, актриса:

- Удачно приготовленный пирог заставляет меня прыгать и улыбаться до ушей. А вообще я счастливый человек - мои родные живы и здоровы, а это главное.