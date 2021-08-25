«Папа, мама, простите меня! Что же я натворил»: Перед самоубийством «внебрачный сын Утесова» приехал каяться к родному отцу

Игорь считал, что его настоящий отец - Леонид Утесов. Фото: Кадр из фильма «Веселые ребята», 1934 г.

Поначалу он попал в криминальные новости как неизвестный. Тем июльским вечером мужчина пришел в стрелковый клуб в центре Москвы. В первый раз в жизни. И в последний. Оплатил занятие, вышел к мишеням. А потом вдруг внезапно покончил с собой прямо на глазах у посетителей клуба и инструктора, который был рядом. Вызвали медиков, но те уже ничем не могли помочь.

Полицейские нашли в кармане убитого паспорт. Среди страниц оказался вчетверо сложенный клочок бумаги. На нем очень короткая предсмертная записка. Всего шесть слов: «У меня рак. Клуб не виноват».

В паспорте - черным по белому: Игорь Леонидович Утесов.

Следующий залп новостей: «Покончил с собой внебрачный сын знаменитого советского певца Леонида Утесова». Игоря Утесова многие журналисты действительно хорошо знали еще с 2016 года, когда он на всю страну заявил, что экспертиза ДНК признала его кровным сыном знаменитого артиста.

Игорь Пашинин покончил с собой в стрелковом клубе в центре Москвы. Фото: Личный архив

Но теперь «Комсомолке» удалось выяснить, что на самом деле история москвича Игоря Утесова - большая трагедия выпускника МГИМО, почти маниакально увлеченного звездой советской эстрады, и его настоящей родной семьи.

Из кино - в гиды

С рождения - это было в 1965-м - Игорь носил фамилию Пашинин. И отчество Анатольевич.

Он родился в молодой московской семье, которая в последующие годы будет подолгу жить за границей - отец мальчика трудился в валютно-финансовом департаменте МИДа.

Школу окончил в Москве. Потом был экономический факультет МГУ, затем - МГИМО. Парня с хорошим английским языком охотно взяли в международный отдел Союза кинематографистов СССР - нужно было работать с иностранцами, приезжавшими в страну, организовывать международные встречи. Но в 90-е все пошло прахом. Игорь Пашинин ушел в гиды, водил интуристов по красотам Москвы. Этим и зарабатывал.

- Он дважды был женат, - рассказал «КП» один из его знакомых. - Дети, мальчик и девочка, родились уже во втором браке.

А в 2016-м Игорь на какое-то время стал звездой экрана, гостем многочисленных ток-шоу, когда вдруг объявил себя… сыном Леонида Утесова. И даже показывал паспорт: Игорь Леонидович Утесов. Как это возможно? Он охотно рассказывал об этом в многочисленных интервью.

По словам Игоря Утесова, в 60-е его бабушка была у знаменитого исполнителя «Московских окон», «Парохода» и «У Черного моря» домработницей. Иногда помогать ей приходила дочь, на тот момент 23 - 24-летняя. Игорь Утесов утверждал, что тогда у его мамы и случился роман с певцом (тому было под 70).

«Меня озарило несколько лет назад»

- В детстве я не знал, кем прихожусь Утесову, - пять лет назад рассказывал «Комсомолке» Игорь Утесов-Пашинин. - Лишь в зрелые годы начал ворошить память - и вспомнил одного пожилого мужчину из моего детства. Он очень хорошо ко мне относился, играл со мной, заботился. Знаете, в памяти не осталось образа официального отца, мужа моей мамы, хотя он жил с нами. У нас с ним не сложилось теплых отношений, которые обычно бывают между отцом и сыном. Лишь позже я понял почему.

По словам мужчины, его озарило уже в зрелом возрасте, когда и свои дети подрастали.

- Я случайно увидел фотографию Утесова. И понял: а ведь именно этого человека я вспоминаю! Он был рядом, когда мне исполнилось 5 - 6 лет.

Игорь не сомневался, что жениться на девушке, которая моложе его родной дочери, 70-летний Утесов никак не мог - окружающие не поняли бы. Поэтому долгие годы он просто незримо присутствовал рядом - якобы помогал семье деньгами, иногда присылал фотографа, который снимал мальчика, а перед смертью в 1982 году (Игорю тогда было 16) наверняка попросил кого-то из друзей присмотреть за парнем. Иначе как объяснить, что тот после вуза получил место в Союзе кинематографистов?

В 2016 году отец и сын Пашинины стали участниками ток-шоу. Фото: Канал «Россия 1»

Журналистам Игорь Утесов тогда, в 2016-м, настойчиво говорил: тест ДНК четко подтвердил, что его биологическим отцом является знаменитый советский джазмен!

Эту информацию растиражировали. Поэтому после самоубийства Игоря Утесова во всех СМИ сообщили: «Погиб внебрачный сын Леонида Утесова». Но тут история внезапно перевернулась с ног на голову. Или наоборот, с головы на ноги.

«Это граничило с безумием»

Известный московский юрист Александр Добровинский заявил «Комсомольской правде», что версия об отцовстве Леонида Утесова - всего лишь навязчивые фантазии самого Игоря.

- Я несколько раз встречался с Игорем в своем кабинете, - вздыхает Добровинский. - Да, он говорил журналистам, что его кровное родство с известным певцом подтвердила экспертиза ДНК. Но на самом деле было несколько экспертиз, которые доказывали, что человек, в браке с которым мать воспитывала Игоря, и есть его биологический отец.

- Он видел эти экспертизы?

- Конечно. Документы мы показали Игорю, но он упорно заявлял: это фальшивка. Родственники убеждали его, что он не прав. Мать плакала - получалось, сын обвинял ее в том, что она, всю жизнь любившая своего мужа, изменяла супругу с артистом. Но Игорь был буквально одержим идеей, что он сын Утесова. Я, конечно, не медик, но, на мой взгляд, эта идея уже граничила с чем-то психиатрическим, с безумием.

У Леонида Осиповича был только один ребенок - дочь Дита, у которой своих детей не было.

- После смерти жены (Елена Голдина скончалась в 1962 году, Игорь Пашинин, напомним, родился в 1965-м. - Авт.) дочь была для него всем, - продолжает адвокат. - И детей Леонид Осипович очень любил. И вот представьте, он бы вдруг узнал, что у него родился сын. Он на тот момент уже давно был вдовцом, без наследников. Что помешало бы ему признать сына? (Леонид Утесов повторно женился в 1981 году, за год до смерти. - Авт.).

После громких заявлений на всю страну Игорь Утесов потерял родных (биологического отца упорно называл во всех интервью отчимом, родители разорвали с ним связи), развелся с женой, которая забрала обоих детей, и остался один-одинешенек в однокомнатной квартире в Вешняках…

Собирался вернуть фамилию

«Внебрачный сын» актера уверял, что родился от связи звезды «Веселых ребят» с его мамой. Фото: личный архив

Однако, как стало известно «КП», за несколько дней до своей смерти Игорь Утесов-Пашинин успел помириться со своими настоящими родителями. Нам удалось побеседовать с настоящим отцом погибшего мужчины Анатолием Пашининым. У них с Людмилой Михайловной квартира на «Тульской», но в теплое время года они подолгу живут на даче в Подмосковье.

- Примерно за неделю до трагедии сын внезапно приехал к нам на дачу, - рассказывает Анатолий Пашинин. - Мы с ним не общались из-за этих его фантазий лет двадцать. За все это время один только раз виделись на передаче у Бориса Корчевникова. И все, больше никаких контактов. А тут он вдруг приезжает: «Папа, мама, простите меня!» Мы, конечно, простили. Игорь очень плохо выглядел. Мы тогда впервые узнали, что у него рак, и уже давно, он перенес несколько операций, лечился.

По словам Пашинина-старшего, Игорь гостил у родителей четыре дня.

- Погода была хорошая. Мы выносили в сад, под сливы, большой стол. Завтракали там, обедали, ужинали и много говорили. Игорь гулял по участку и радовался: как же у вас хорошо! Вообще Игорь приехал очень больной и очень взволнованный. Много раз повторял: «Что же я натворил!» Когда он уехал, в этот же день прислал мне в ватсап сообщение: «Я собираюсь вернуть фамилию». А сам вот так сделал…

К слову, теперь выяснилось, что паспорт на новую фамилию он поменял не в 2016 году, когда демонстрировал его журналистам, а еще в 2008-м. Или даже раньше.

- Я впервые узнал об этом именно в 2008 году. Мы как раз на даче были, - продолжает настоящий отец Игоря. - И тут нам приносят повестку в Симоновский районный суд. Ведь Игорь, уже Утесов по паспорту, через суд доказывал, что я не являюсь его отцом. Тогда, по решению суда, была сделана первая экспертиза ДНК. Она показала, что его отец - я. Потом еще одна экспертиза была. Третья - уже на программе у Корчевникова. И все три признали, что я на 99,99% отец Игоря. Но Игорь не верил в это наперекор всему, пока смертельно не заболел.

«Внук очень похож на Игоря»

- Но почему же он так фанатично зацепился за эту идею, что он сын Утесова?

- Этого я не знаю. И никто уже не узнает. Я знаю одно. Он попросил у нас прощения. И мы его простили.

По словам Анатолия Пашинина, когда сын гостил на даче, у них с супругой возникло ощущение, что он чего-то недоговаривает.

- Было что-то такое. Он на месте не сидел, ходил постоянно. Как будто дерганый, взволнованный. Видимо, это было уже у него в голове - то, что он потом в итоге сделал.

И только на похоронах Анатолий и Людмила Пашинины впервые за многие годы встретились с внуком и внучкой.

- Сын Игоря взял на себя все хлопоты с похоронами. Ему уже 26 лет. Красивый парень, очень похож на отца, очень. Мы телефонами обменялись. Очень надеемся, что они будут с нами общаться теперь.

Игоря Утесова, который так и не успел получить паспорт на фамилию своего настоящего отца, похоронили на Старо-Покровском кладбище в Южном Чертанове.

Леонид Утесов похоронен на Новодевичьем.