В Беларуси снайперы из 11 стран соревнуются в "Чехарду"

Юнус- Бек Евкуров отметил высокий уровень подготовки и заряженность команд на победу

Замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров вернулся из Беларуси, где наблюдал за ходом конкурсов АрМИ. Там сейчас проходят соревнования снайперов подразделений специального назначения в конкурсных упражнениях "Вынос точки прицеливания" и "Чехарда". Свое профессиональное мастерство меткой стрельбы продемонстрировали снайперы из 11 стран.

- В упражнении "Вынос точки прицеливания" участникам состязаний нужно было из положения лежа за две минуты поразить шестью выстрелами пять мишеней "Металлический гонг" размером 40х40 см на дальности от 300 до 800 м. При этом стрельба по мишеням велась без внесения поправок в прицел. А в ходе выполнения упражнения "Чехарда" индивидуального зачета стрелкам предстояло из положения лежа за 75 секунд поразить 10 выстрелами пять специальных мишеней диаметром 40 см на дальности от 300 до 800 м. На каждую мишень стрелок имел право использовать не более двух патронов, - сообщает Миноборны России.

В военном ведомстве пояснили, что на конкурсе подразделений специального назначения "Полярная звезда" проходят состязаний разведчиков-снайперов, радистов, минеров, санинструкторов из состава групп специального назначения девяти стран.

Снайперские пары поражали различные типы мишеней на расстоянии от 100 до 500 метров из различных положений.

В рамках выполнения упражнения «Напарник» разведчики-радисты выдвигались на обозначенные позиции, развертывали радиостанцию и устанавливали связь, после чего уничтожали группу целей на расстоянии от 200 до 400 метров.

Юнус- Бек Евкуров отметил высокий уровень подготовки и заряженность команд на победу.

- Армейские игры в целом и каждый конкурс в отдельности не только позволяет определить сильнейших в своем деле, но серьезно мотивирует военных специалистов на повышение своего уровня мастерства. Конкурсы АрМИ, и в частности те, в которых вы выступаете, тренируют как индивидуальное мастерство каждого участника, так и в немалой степени – командную сплоченность. Желаю командам успехов и честной красивой борьбы, - сказал замминистра.

В течение двух недель командам предстоит пройти 6 этапов соревнований, в ходе которых разведчики будут решать различные задачи в условиях постоянно меняющейся тактической обстановки с целью определения лучшей группы спецназа. Они будут выполнять учебно-боевые задачи, среди которых прыжки с парашютом на точность приземления, выполнение длительных марш-бросков по пересеченной местности с преодолением водных преград, заминированных участков местности, стрельбой из всех видов штатного вооружения в дневное и ночное время, ведение рукопашного боя, штурм здания, эвакуация раненных и другие сложнейшие задачи.