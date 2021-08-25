Вера Брежнева эффектно помыла под душем обнаженную грудь

Вера Брежнева отдыхает в Италии. Фото: Инстаграм.

Вера Брежнева давненько не баловала своих подписчиков пикантными кадрами. Певица решила срочно исправить это недоразумение и выложила в Инстаграм видеоролик, запечатлевший ее на отдыхе. В видео артистка принимает душ на природе после купания в море. Сняв верхнюю часть бикини, Вера подставила свое обнаженное тело струям воды. Смывая с кожи морскую соль, звезда не преминула эффектно сверкнуть в кадре голой грудью.

- Водные процедуры. Решила начать эту неделю так! – сообщила Брежнева в подписи к ролику.

Поклонники пришли в восторг от видео певицы: Вера в свои 39 лет выглядит, как в 25, и по-прежнему считается одной из самых красивых женщин отечественного шоу-бизнеса. «Совершенная», «Ух ты», «Божественная Вера», «Красотка», «Вы просто шикарны», «Обернитесь, обернитесь», «Каждый день так начинайте и заканчивайте в прямом эфире», «Ни жириночки», - пишут поклонники в комментариях.

Смывая с кожи морскую соль, звезда не преминула эффектно сверкнуть в кадре голой грудью. Фото: кадр видео.

В Инстаграме Брежнева активно делится с подписчикам секретами красоты и рассказывает, как ей удается так сногсшибательно выглядеть. Главная установка звезды, которой она учит своих поклонников, - любить себя и делать то, что в радость. Тогда, по ее мнению, и жизнь наладится.

Сейчас Вера отдыхает в Италии: несколько лет назад певица вместе с мужем Константином Меладзе купила дом в Тоскане, в популярной среди русских коммуне Форте-деи-Марме. Именно там Брежнева и Меладзе в свое время сыграли свадьбу: их расписал мэр городка. На своей страничке певица то и дело демонстрирует модные наряды. За последние годы стиль экс-«ВИА Гры» претерпел существенные изменения: исчезли любимые ею в нулевых стразы и яркие цвета.

- Я очень изменилась за последние годы, изменилось внутреннее состояние, изменился мой стиль, - рассказала Брежнева в Инстаграме. - В сторону минимализма, удобства, простых форм с интересными решениями. Я стала лучше чувствовать и понимать себя. На первом месте по-прежнему остаётся комфорт и осознанность. Лучше меньше, но лучше. Приобретаю только те вещи, которые на мне сидят идеально - не жмут, не давят, не перекручиваются. Здесь - без компромиссов. И важно, чтобы эти вещи сочетались друг с другом. Я люблю моно цвета. Крайне редко на мне можно увидеть одежду, где есть сочетание более, чем двух цветов. Я блондинка с формами, поэтому таким минимализмом соблюдаю баланс. Но чувствую себя женственной и сексуальной, поэтому в некоторых вещах мне нравятся такие изюминки, как, например, открытая спина.