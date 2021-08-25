«Дети вместо цветов - 2021»

У участников акции есть возможность самим решать, кому помогать Фото: Мария ЛЕНЦ

В этом году в День знаний вновь пройдёт благотворительная акция «Дети вместо цветов». И это прекрасная возможность начать новый учебный год с доброго дела.

Организаторы акции предлагают школьникам и их родителям 1 сентября дарить учителям один общий букет от класса, а сэкономленные деньги направлять на лечение тяжелобольных детей. В частности, таким образом можно помочь подопечным фонда «География Добра»: сделать этих ребят чуточку ближе к своей мечте - выздороветь и тоже однажды пойти в школу.

Причём у участников акции есть возможность самим решать, кому помогать. Для этого нужно указать в комментарии к пожертвованию имя и фамилию ребёнка, для которого делается перевод.

Кстати, благотворители получат благодарственные письма и грамоты, если отправят письмо на почту info@geodobra.ru и укажут в нём свой город, номер школы, класс, контакты для обратной связи, а также дату и сумму перевода.