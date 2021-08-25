Дмитрий Сахно, ведущий мероприятий: "Чем круче, ярче и дороже мероприятие, тем меньше ты можешь о нем говорить"

Ему доверяют свои мероприятия крупнейшие российские и международные компании, такие как "Мерседес Бенц" и "Байер", солидные частные заказчики. С 2019 года он занимает первые места в самом престижном рейтинге российской эвент-индустрии TOP100AWARDS, является членом престижных ассоциаций IWA и IWEDA. В беседе с "КП" Дмитрий Сахно поделился секретом, как из провинциального КВНщика дорасти до звезды, которую хотят видеть на своем мероприятии все заказчики.

- Дмитрий, за вами закрепился статус одного из лучших ведущих мероприятий в России, кто определяет этот рейтинг и по каким критериям?

- Ежегодно проводится премия TOP100AWARDS, это аналог "Оскара" для российской эвент-индустрии. В 2019 году я впервые попал в рейтинг и сразу на шестое место, этот же результат сохранил в 2020 году, а в 2021-м занял уже четвертую позицию в списке. В каждой номинации определяются лучшие из лучших - ведущие, фотографы, видеографы, стилисты, декораторы, площадки. В жюри премии - признанные корифеи нашей сферы, кто работает в ней 10-20-30 лет и чей авторитет неоспорим. Это и сами профессионалы в том или ином направлении, и представители топовых агентств.

К заявке нужно приложить массивное портфолио из своих мероприятий в видеоформате. Естественно, жюри не может лично посетить твои эвенты, поэтому по видео оценивают, насколько качественно работает ведущий, какие активности он организовывает для гостей - игры, интерактивы и так далее, какой уровень мероприятия, любые мелкие детали, которые заметны только специалистам. Учитывается уровень заказчика, ведь совершенно разные требования к ведущему предъявляются для корпоратива мелкой фирмы на 30 человек и для конференции транснационального холдинга. Еще один критерий - качество социальных сетей и сайта участника, насколько полно и ярко там подается информация, как часто он обновляется.

- Что для вас означало это признание, ведь и до этого вы являлись крайне востребованным ведущим?

- Внутри индустрии нахождение на вершине рейтинга – это повышение твоего чека и узнаваемости, увеличение количества входящих звонков и запросов от тех агентств, с которыми ты еще не работал. В условном Челябинске есть богатый человек, который хочет устроить крутой праздник, и вот агентство из Челябинска заходит на сайт ТОП-100 и смотрит, какие и где ведущие живут. Естественно, сначала звонят первой десятке – узнают, кто занят, кто свободен, какие условия. Мы прилетаем в любой город благодаря тому, что нас нашли в этой первой десятке. Вот так это работает.

Очень много заказов из регионов появилось именно благодаря TOP100AWARDS. Если в 2017-2018 таких клиентов было мало, но как только я попал на 6 место, начался шквал звонков. У нас есть еще и форумы, мы ездим по разным городам и делимся опытом с коллегами, это тоже повлияло. Во многие города я прилетал в первый раз в жизни. Красноярск, Кемерово, Иркутск, Барнаул, Краснодар, Сочи, Пермь, Пенза, Уфа, Смоленск, Белгород, Грозный и многие другие. Сильно увеличилась география, вся Россия меня стала видеть.

Аналогично, если за рубежом, например, проводится регата в Италии или Хорватии или клиент хочет частный праздник на вилле в Испании. Заказчик вбивает в поиск «Лучшие ведущие России» и первой ссылкой видит рейтинг топ-100.

- Вы начинали в Нижнем Новгороде, играли в КВН, стали лучшим ведущим в родном городе, работали на местном телеканале. Затем переехали в Москву и здесь добились всего. Что стало поворотным моментом в карьере?

- Первый год в Москве был действительно очень сложным. У всех столичных агентств были какие-то ведущие, с которыми они давно работали. Было очень сложно и тяжело. Помогло то, что, во-первых, было что продавать – качественный продукт, портфолио. Люди это видели и уже начинали что-то предлагать, звать на какие-то проекты, то есть работало «сарафанное радио». Второе – сыграло проникновение и знакомство со всей эвент-тусовкой изнутри.

Третье – после переезда я пошел учиться в Высшую школу кино и телевидения «Останкино», потом пошел на курсы Первого канала – там приглашают и отсматривают молодых ведущих. Я получил теоретическую базу к той практике, которой уже обладал на региональном телевидении. Это невероятный опыт работы с действующими тележурналистами, ведущими – нас обучали Тина Канделаки, Дмитрий Губерниев, Владимир Познер давал мастер-классы по интервью. Возможность получения подобного менторства от знаковых персон, тех, кто делится своим опытом и рассказывает о своих секретах профессии, пожалуй, и была самой полезной. Школа Первого канала сыграла на узнавание - люди, которые там работали и не смогли по каким-то причинам брать те или иные заказы из-за занятости, советовали меня.

Еще один путь – участие во всевозможных свадебных выставках и конференциях, где нужны были ведущие и где мне совершенно не сложно было поработать по бартеру. Заказчику было выгодно это финансово, а мне с точки зрения рекламы и портфолио. Передо мной находились те люди, которым я могу не на словах или на видео, а на практике рассказать о своей работе. Это помогало шаг за шагом войти в индустрию, сделать так, чтобы обо мне узнали, чтобы моя фамилия была на слуху и меня приглашали на какие-то серьезные проекты. Этот путь был сложным и долгим, конечно, он занял не один месяц от момента. Например, от знакомства со свадебным агентством «Карамель» и первым их частным мероприятием, которое провел, прошло порядка двух лет.

В 2019 году все стабилизировалось для меня в Москве, все топовые агентства про меня знали и это позволило с первой попытки оказаться на шестой строчке в рейтинге топ-100 ведущих России. Шаг за шагом я покорял индустрию и доказывал, что провинциалы могут шикарно и классно вести мероприятия не только в России, но и в Европе.

- Вы также входите в ассоциации IWA и IWEDA, что это за организации и кого туда берут?

- Каждый член этих международных свадебных ассоциаций – это достойный профессионал, который оказался не просто так, потому что ассоциация дорожит своим престижем и репутацией. Это налагает на членов ассоциации ответственность, отзыв на каждое твое мероприятие должен быть положительный, если он отрицательный, не дай бог, то будет удар по имиджу всей ассоциации, это недопустимо. Но таких случаев я пока не видел. Это стимулирует к росту, ведь ты находишься в среде настоящих профессионалом. Здесь приветствуется взаимопомощь, и ты на короткой связи со всеми через закрытые чаты, можешь решить любой вопрос не только в России, но и по всему миру. Тебя всегда поддержат, это как большая семья, где все готовы прийти друг другу на помощь, чтобы в итоге все наши клиенты были довольны. Внутри нет случайных людей, каждому можно уверенно доверить свое мероприятия.

- Вопрос в духе известного журналиста - насколько больше вы зарабатываете по сравнению с рядовым своим коллегой?

- На рынке ведущих есть очень разные цены, есть те, кто работает и за 10 тысяч рублей, и за миллион, это звезды уровня Нагиева, Малахова, Верника, Урганта и так далее. Мой гонорар за мероприятие я не скрываю - 200 тысяч рублей, что является высоким показателем даже в кругу московских ведущих, такую оплату получают процентов 10 моих коллег. Это в три-четыре раза выше, чем средняя зарплата ведущих по стране. Чек складывается из опыта, престижа и имени, членстве в различных ассоциациях и высокие позиции в рейтинге топ-100. Средний чек ведущего в Москве – 50 тысяч, в России примерно 30 тысяч рублей.

- Какие мероприятия в вашей карьере запомнились больше всего?

- В 2018 году я вел FIFA World Cup, работал на открытии нового стадиона, построенного под чемпионат мира, и во время матчей на нем, плюс работал в зоне FIFA Fan Fest, так называемая «зона гостеприимства» для болельщиков со всей планеты на главной площади, где могло находиться до 25 тысяч болельщиков. Проводили конкурсы, разогревали, разыгрывали подарки и так далее, очень крутое международное событие.

Работаю с Mercedes Benz Vans и фармацевтическими компаниями Bayer, для которых провожу мероприятия на территории России, СНГ и в Европе. Это широкий спектр активностей: дилерские конференции, собрания топ-менеджеров, мероприятия для клиентов. Отмечу, что это немецкие компании, у которых подход такой – если они кого-то выбрали, то сотрудничают с ним всю жизнь, и мне очень приятно, что выбрали именно меня и не ищут никого другого.

К сожалению, нет, очень часто на самых лучших проектах подписывается договор о неразглашении. Чем круче и ярче, дороже мероприятие, тем меньше ты можешь о нем говорить. Публичные и богатые люди очень сильно не любят, когда о них пишут в СМИ, обсуждают их состояние. Когда ведешь частный праздник и на нем, говоря условно, поет Агутин или "Ленинград", то невозможно выложить ни одной фотографии и рассказывать об этом. Ты как профессионал отработал и на этом все заканчивается.

- А какие мероприятия вам нравятся больше как ведущему? Например, шикарная свадьба или корпоратив для нескольких тысяч сотрудников компании?

- Абсолютно одинаково. Когда ты ведешь несколько свадеб, естественно, чуть-чуть устаешь и хочется переключиться на корпоративы, и наоборот. Нет любимого формата, иначе я бы проводил, например, только свадьбы. Мне нравится именно чередовать, это позволяет не выгорать, иначе свихнешься и перестанешь получать удовольствие, в результате можно скатиться в «масс-маркет» из премиум-сегмента. У меня было такое, что на неделе 5 мероприятий и все разные – день рождения, свадьба, конференция, тимбилдинг и презентация площадки. Они были все о чем-то своем, интересном и разном. Это позволяет сохранять интерес к работе и с моей стороны.

- Какие планы на будущее и мечты? Нет ли мыслей, например, открыть свое агентство?

- Никогда не говори никогда, поэтому не знаю, что я буду делать через 5-10 лет, такая уж у нас индустрия. Нет пока желания что-то менять. Мне очень комфортно от того, чем я занимаюсь, и нет ощущения, что я работаю, это образ жизни. Мне нравится делать людей счастливее, проводить классные вечеринки, наблюдать, как они танцуют, кайфуют и забывают о делах и проблемах и просто наслаждаются жизнью.

Конечно, я знаю, как устроены агентства и как организуются мероприятия, и я могу в любой момент организовать любое событие – найти всех подрядчиков, составить тайминг, проконтролировать и так далее. Но агентство – это совсем другая работа, огромное количество рутины, которая на данный момент моей жизни не доставляет столько удовольствия.

Я пока вижу будущее в расширении географии работы, хочу быть ведущим без границ и работать по всему миру благодаря своему таланту. Я знаю английский, веду двуязычные мероприятия, регаты, международные корпоративы веду на двух языках. Пока нет желания переключаться на другие профессии, но смотри пункт первый - может быть, такое желание через пять лет появится.