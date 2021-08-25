Мать президента Франции рассказала о своем отношении к первой леди: «Брижит мне не невестка»

Эммануэль Макрон с супругой Брижит. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Франсуаза Макрон-Ногес, мать президента Франции Эммануэля Макрона, крайне редко общается с прессой. Ее не увидишь на светских мероприятиях, она никогда не участвовала в предвыборных мероприятиях сына.

С Маню (так, оказывается, Эммануэля называли в детстве) она тоже видится нечасто, понимая, для него сейчас нет ничего важнее работы. К тому же мать видит, что рядом с сыном всегда находится его жена – Брижит. И к ней свекровь сейчас относится спокойно. Не то, что раньше…

- Когда Маню было 16, он огорошил меня новостью, что влюблен в учительницу, - рассказывает Франсуаза Макрон-Ногес в интервью Le Point. – Все знали, что сын часто бывает в доме Брижит Тронье, и думали, что он встречается с ее дочерью Лоранс, своей ровесницей, но мы ошибались.

В учительницу французского языка Брижит Тронье будущий президент Франции влюбился, когда учился в школе. Он записался в театральный кружок, который она вела, начал писать пьесы, чтобы только быть ближе к своей возлюбленной.

Когда родители поняли, что сын влюбился всерьез, они навестили Брижит и попросили оставить их сына в покое или же объяснить ему, что их связь невозможна.

- Но она сказала, что ничего не может нам обещать, - вспоминает мать Эммануэля Макрона. – Единственное, о чем мы ее тогда попросили – дать возможность сыну получить образование и не мешать строить ему карьеру.

Брижит согласилась и не стала мешать молодому возлюбленному готовиться к поступлению в университет. Но когда парень уезжал из родного города, то пообещал своей учительнице вернуться и жениться на ней, когда ему стукнет 30. Эммануэля не смущали ни возраст, ни семейный статус замужней на тот момент Брижит, ни наличие у нее троих детей. Свое слово он сдержал – пара поженилась в 2007 году. Брак был заключен, когда Эммануэлю было 30 лет, а его избраннице – 54 года.

- С годами я смирилась с их отношением друг к другу, - говорит Франсуаза. – Какое-то время меня тревожило, что у сына никогда не будет своих детей. Смотрю на его брата Лорана, у которого четверо ребятишек, и не могу поверить, что Эммануэль лишен радости отцовства. Но не лишен любви и страсти.

Да, детей у нынешнего французского президента нет, зато он с радостью нянчит внуков своей супруги.

- Мне, как и любой матери, важно, чтобы мои дети были счастливы, - признается мать Эммануэля Макрона. – Сейчас я не воспринимаю Брижит как даму легкого поведения, но она мне не невестка, скорее, она – мой друг, у нас одинаковые интересы, одинаковые приоритеты, мы все рассказываем друг другу.