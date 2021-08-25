В Германии предостерегли от занятий сексом в высокой траве

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Жители германского острова Пёль (федеральная земля Мекленбург – Передняя Померания) решили привлечь внимание к вопросу безопасного секса довольно необычным способом – на полях установили тюки сена с торчащими из них искусственными ногами, а также предупредительные надписи типа: «Прошлым летом без вести пропали Фридберт и Лудо, Тис и Инза. Предупреждение: секс в высокой траве во время сенокоса запрещен! Опасно для жизни!!!».

Затея удалась на славу – в обсуждение включились не только пользователи соцсетей, но и СМИ со всей Европы.

Журналисты даже попытались выяснить у бургомистра Пёля Габриэле Рихтера - бывали ли действительно случаи попадания людей в косилки.

Оказалось, что нет – во время уборки сена подобных происшествий на острове никогда не случалось, а необычные макеты и плакаты с предупреждениями - это не более, чем шутка, призванная привлечь внимание туристов.

Кроме того, никаких официальных запретов на занятие сексом в высокой траве в Германии не имеется, даже в тех областях, где сейчас идут сенокосы, передает DW.

Пёль – один из немецких островов в Балтийском море, соединенный в начале прошлого века с материковой частью дамбой, по которой проходит автомобильная дорога. На острове проживает около 2,5 тысяч человек, не считая приезжающих сюда велосипедистов и любителей водных видов спорта.

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