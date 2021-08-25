Шойгу эвакуирует из Афганистана 500 граждан России, Украины и Белоруссии

Министр обороны РФ Сергей Шойгу. Фото: Минобороны РФ

Министерство обороны России сообщило, что отправило четыре военно-транспортных борта в Афганистан, чтобы вытащить оттуда соотечественников.

"25 августа по поручению президента Владимира Путина министром обороны Сергеем Шойгу организована эвакуация самолётами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Белоруссии, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана) и Украины", - говорится в сообщении военного ведомства.

Группировка из четырех самолетов, как уточняется в сообщении Минобороны, "в кратчайшие сроки сосредоточена на аэродроме в Ульяновске".

При этом на каждом самолете находятся врачебные бригады военных медиков со всем необходимым оборудованием, на случай если эвакуируемым придется оказывать медпомощь.

Так же на каждом самолете - запас воды, одеял и "индивидуальных рационов питания». Видимо, армейских сухпайков. Сложно представить себе ходящего по самолету сержанта с вопросом: "Вам курицу или рыбу?" Сухпаек - есть сухпаек. Сытный и универсальный.

И очень показателен тот факт, что кроме россиян наше Минобороны вывезет и белорусов, и других союзников по ОДКБ. А еще и граждан Украины. Той самой, где накануне на параде шли войска, которые, как объявлял диктор, "участвуют в отражении российских оккупационных войск". Вот ни много ни мало.

А украинский самолет, посланный в Кабул за своими гражданами, улетел в Иран - там больше заплатили. В этом, в принципе, весь характер наших соседей.

А в эвакуации Россией украинцев, несмотря на все это - тоже весь наш характер.

Такие разные характеры.

Хотя и один народ, как говорят, по большому счету.

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