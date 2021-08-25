В Москве и Сибири задержали три десятка террористов

ФСБ совместно с МВД и Росгвардией провела масштабную операцию

В пяти российских городах и в поселке Прокудское, что под Новосибирском, прошла совместная операция ФСБ, МВД и Росгвардии. В результате этих масштабных действий в Москве и Красноярске, Новосибирске и Якутске, Канске и Прокудском было задержано сразу 31 участник (в том числе руководителей российской сети) запрещенной в России три года назад организации «Катиба Таухид валь-Джихад».

Эту радикальную салафисткую террористическая группировку 22 года назад создал для свержения официального режима Иордании, а позже и переходного правительства Ирака Абу Мусаба аз-Заркави. 16 лет он присягнул на верность Усаме Бен Ладену и назвал свою организацию «Аль-Каида в Ираке» (запрещенная в России — ред.). Именно его боевики резали головы иностранным заложникам и выкладывали эти шокирующие кадры в сеть. Это они взрывали штаб-квартиру ООН в Багдаде и базу итальянских карабинеров в Насирии. Эти террористы закладывали взрывчатку в отель Canal Hotel и шиитскую мечеть Имама Али.

Те, кого задержали сотрудники ФСБ, МВД и Росгвардии, подозреваются в активной вербовке добровольцев, готовых участвовать в терактах этой запрещенной группировки не только на Ближнем Востоке, но и в других регионах мира, в том числе, не исключено, и в самой России.

Рекруты переправлялись в различные горячие точки, а задержанные в разных концах России боевики также усердно собирали деньги на финансирование деятельности данной зарубежной организации, которая сейчас базируются на тех территориях Сирийской Арабской республики, которые пока не контролирует Дамаск.

Что изъяли при задержании оперативники Федеральной службы безопасности, а также их коллеги из силовых структур?

Это средства связи, электронные носители информации, банковские карты, а также пропагандистские видеоматериалы «Катиба Таухид валь-Джихад» и запрещенная литература экстремистски-религиозного толка.

Как сообщает Центр общественных связей ФСБ России, оперативно-розыскные и следственные действия продолжаются. Уже возбужден ряд уголовных дел по серьёзным статьям.