Заслуженная артистка России потеряла 3,5 миллиона рублей после общения с гадалкой

Заслуженная артистка России, балерина Яна Казанцева. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

50-летняя Яна Казанцева — заслуженная артистка России, балерина и балетмейстер. В разные годы она была ведущей солисткой театра «Русский балет» и «Москонцерта». Казанцева является лауреатом многих международных конкурсов, в том числе «Ваганова Prix» и обладательницей первой премии международного конкурса имени М. Сабировой, международного конкурса артистов балета в Корее и многих других. После завершения собственной танцевальной карьеры, она стала художественным руководителем «Русского балета» и педагогом. Теперь Яна Казанцева передаёт свой опыт молодым артистам.

Недавно Яна Казанцева заявила в полицию о мошенничестве. Балетмейстер рассказала, что нашла в сети страницу ясновидящей, женщину звали Галина (имя изменено). Страница гадалки в сети показалась женщине убедительной, Галина обещала помочь найти выход из любой жизненной ситуации, снять порчу, скорректировать судьбу и давала гарантию на свои услуги. Артистка обратилась к ней за помощью, она хотела узнать как сложится её будущее и нуждалась в советах при принятии серьёзных решений. Галина обещала ей помочь. Поскольку Галина находилась в Краснодаре, женщины общались по телефону. За первое гадание ясновидящая просила небольшую сумму, после её зачисления на её счёт она созванивалась с клиентом. Ясновидящая отвечала на вопросы артистки, описывала карты Таро, которые раскладывала. С каждым новым сеансом Галина видела всё больше трудностей и сглазов, и объясняла, что нужно проводить всё больше новых и сложных обрядов. От этого цена её услуг постоянно возрастала. Около полугода Яна регулярно переводила деньги ясновидящей. Галина обещала артистке, что скоро она закончит все обряды и ничего не будет мешать Казанцевой на пути к счастью. Однако недавно после очередного перевода крупной суммы, ясновидящая перестала выходить на связь. Сначала артистка пыталась дозвониться до гадалки самостоятельно, но вскоре поняла, что её обманули. Тогда женщина написала заявление в полицию.

Поскольку ясновидящая Галина (на фото, имя изменено) находилась в Краснодаре, женщины общались по телефону.

— Обратилась 40-летняя гражданка, которая объяснила, что нашла страницу ясновидящей, к которой обращалась за предсказаниями и помощью в различных жизненных ситуациях, перевела ей денежные средства со своего счета, после чего та перестала выходить на связь. Ущерб составил 3 600 000 рублей, — сообщил источник kp.ru.

Сейчас полиция устанавливает личность ясновидящей и проводит проверку. Оказалось, что это уже не первое заявление на эту ясновидящую. Многие её клиенты жаловались, что гадалка буквально вытягивает из них деньги. Клиентов, пришедших на гадание за небольшую сумму, женщина начинала запугивать порчами и сглазами, которые нужно было срочно снимать. И после этого выставляла огромный счёт за свои услуги.