Что за новый почетный знак утвердил Путин

Президент утвердил новый почетный знак - «За успехи в труде». Фото: REUTERS

Президент утвердил новый почетный знак - «За успехи в труде». Наградой отмечают не кого-то конкретно, а целые коллективы. Это могут быть промышленные или сельскохозяйственные предприятия, научные институты и так далее — главное, чтобы были «высокие достижения или иные заслуги перед государством за последние пять лет».

Представления к награде президенту вносят главы федеральных госорганов или руководство регионов.

Указ о награждении почетным знаком издается раз в год, накануне Первомая. Получить награду могут не более пяти коллективов в год. Повторно знак «За успехи в труде» не дают.

В указе Путина есть описание новой награды:

«Он изготавливается из ювелирной латуни с серебрением, золочением и покрытием горячей эмалью. Почетный знак имеет форму венка из лавровой и дубовой ветвей серебристого цвета. Перекрещивающиеся внизу концы ветвей по центру перевязаны лентой серебристого цвета. По центру венка на фоне цветов государственного флага РФ, выполненных горячей эмалью, наложено изображение герба. Над гербом - лента с надписью «За успехи в труде». В нижней части венка - лента золотистого цвета с надписью "От президента Российской Федерации».