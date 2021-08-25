Майор, Коса и и детская слеза

Когда вы в очередной раз призадумаетесь, что же посмотреть (то есть сегодня вечером), вам покажется, что жизнь скучна и нет в мире радости. И будете, конечно, не правы. В России днями и ночами снимают и снимают сериалы. Особенно усердствуют в этом интернет-платформы, которые именно сейчас делят быстрорастущий рынок и наперебой отчитываются о миллионах пользователей. Ну отчеты мы оставим за скобками (статистика - дело темное), а вот свежий контент в преддверии долгих дождливых, а потом и снежных ночей, стоит оценить.

Платформа «Кион» стартовала четыре месяца назад. Подписка стоила символические 100 рублей в месяц. Подписчику за эти деньги обещали и оригинальные проекты и вполне приличную библиотеку. Из оригинального точно стоит посмотреть «Немцы» (по весьма отдаленным мотивам романа Александра Терехова с Евгением Коряковским в главной роли) и «Хрустальный» (слишком много насилия, но снято здорово). Есть еще «Клиника счастья» с вечно обнаженной Дарьей Мороз. Тут советовать сложнее, Дарья уж слишком активно, забыв что-нибудь на себя накинуть, перебегает из сериала в сериал.

И вот глава компании «МТС медиа» Игорь Мишин рассказал, чем «Кион» собирается удивлять подписчиков осенью.

По сложившейся традиции, некоторые проекты сначала выйду на платформе, а потом на больших федеральных каналах. Самой мощной из таких историй сейчас представляется сериал «Вертинский». Биографию знаменитого артиста и поэта сняла Авдотья Смирнова (что само по себе уже почти знак качества). Главную роль исполнил Алексей Филимонов. Премьера - 13 сентября. После платформы фильм покажет Первый канал. Такая же судьба ждет сериал «Чиновница» (режиссер Ольга Карас). Там героиня Виктории Толстогановой прозреет и поймет, что взятки грех, и работать нужно честно. На платформе с 21 сентября.

Комедия «Товарищ майор» (режиссер Борис Хлебников, креатив от Авдотьи Смирновой) - о сотканном из стереотипов сотруднике наших спецслужб. Впрочем, предсказуемость заканчивается, когда мастер прослушки вдруг решит помогать тем, кого он «пасет».

Конечно, не отпускает платформу мода на сериалы про трупы, убийства и разные ужасы. Товар ходовой, только подкидывай дрова. Очередная попытка «по новому снять преступление» - это сериал «Коса». Нет, коса это не оружие убийства и не необходимый атрибут дамы в черном капюшоне. Это Куршская коса в Калининградской области, где актриса Линда Лапиньш в очень обтягивающих одеждах расследует убийство. Красивые съемки, русский нуар и долгая завязка (за первые две серии, показанные на презентации, ничего кроме находки трупа так и не произошло).

Еще одна модная тема - подростки и все, что с ними связано. Сериал «16 +» о первых контактах юных россиян с противоположным полом, первых травмах и переживаниях. Секс, слезы, современная музыка (каждая из новелл будет сопровождаться модной композицией).

Главный вывод - «Кион» ставит на собственное производство (такой тактики почти все платформы сейчас придерживаются), ведь избалованный зритель постоянно требует «чего-то новенького».

Кстати, цена подписки ожидаемо выросла до 199 рублей в месяц.