Кучма признал, что без войны в Донбассе Украины бы уже не было

Как считает экс-президент, на месте «незалежной» была бы «одна большая Малороссия» Фото: ТАСС

Неожиданно откровенные признания сделал второй президент Украины Леонид Кучма в интервью «Украинской правде». По его мнению, только развязывание войны в Донбассе дало Украине шанс сохраниться. Фактически он признал, что лишь война скрепляет сегодняшнюю Украину, иначе на ее месте быстро образуется Малороссия.

А, значит, Украина не может существовать без войны.

- Оккупация Крыма произошла потому, что Украина не стала защищаться, а война в Донбассе началась потому, что мы начали отвечать, перешли к сопротивлению, - сказал Кучма в интервью. - Могли и не переходить, конечно. Могли пятиться до Збруча (река, отделяющая Центральную Украину от Западной — Львова, Тернополя и Ивано-Франковска, - ред.). И все было бы мирно, и не было бы войны, и Украины никакой не было. А была бы одна большая Малороссия.

Отвечая на вопрос о главных ошибках своего президентства Леонид Кучма назвал «две важные вещи, которые я недооценил» - агенты Москвы и Майдан.

- Первая - это нашпигованисть нашего политикума остатками московской агентуры - и прямых "гэбистов", и агентов влияния. Я даже представить не мог, сколько "закладок" (и в прямом, и в переносном смысле) оставила здесь на высоком уровне эта структура. Знал бы - действовал бы иначе, - заявил Кучма. - А вторая вещь, которую я недооценил - это потенциал украинского гражданского общества, которую я почувствовал в дни Майдана.