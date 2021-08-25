Социальные проекты: что нужно знать компаниям, чтобы волонтерство стало преимуществом

Несмотря на рост внимания к экологической повестке, социальные вопросы остаются прерогативой решения крупного бизнеса в регионах Фото: Алексей БУЛАТОВ

Благодаря ESG повестке, которая занимает одну из первых строк в инфополе, социальные проекты бизнеса закрепили свои позиции и даже усилили свою актуальность для корпоративного сектора. Исследования также подтверждают восходящий тренд на запрос от разных заинтересованных сторон на реализацию и участие в социальных проектах со стороны бизнеса: потребители, сотрудники, инвесторы.

73% респондентов ожидают от брендов усиления своей социальной позиции и запускать кампании, которые будут улучшать мир (Meaningful Brands от Havas, 2021)

49% миллениалов и представителей поколения Z готовы поменять свои рабочие места, потому что не согласны с деловой практикой и ценностями компании (The Deloitte Global Millenial Survey, 2019)

91% инвесторов уже интегрировали или разрабатывают стратегию ответственного инвестирования (PWC ESG факторы в инвестировании, 2019)

Более того, сами компании видят эффективность от реализации внутренних и внешних социальных программ. Например, если у сотрудников есть возможность оказать положительное воздействие с помощью работы, то профессиональная деятельность приносит больше удовольствия, а следовательно понижается текучесть кадров; использование профессиональных навыков сотрудников в благотворительных программах эффективно для развития лидерских и профессиональных качеств, а следовательно часть функций hrd департамента может взять на себя социальный проект; партнерство компаний с известными благотворительными организациями усиливает их бренд и соответственно, повышает доверие со стороны граждан, что для многих компаний будет решающим фактором конкурентоспособности компаний в следующие 5 лет.

Именно поэтому количество и качество социальных программ, реализованных со стороны компаний растет. Вместо разовых волонтерских активностей появляются системные программы по развитию сообществ, в грантовых конкурсах кроме отбора и передачи грантовых сумм значимую часть занимает образовательная часть по развитию управленческих компетенций региональных НКО.

"Несмотря на рост внимания к экологической повестке, социальные вопросы остаются прерогативой решения крупного бизнеса в регионах присутствия. С участием компаний развивается некоммерческий сектор, поддерживаются местные сообщества, создаётся городская инфраструктура, медицинская и образовательная сфера также чувствует участие компаний. И бизнес во многом становится проводником к новым технологиям и подходам. Он становится инициаторам партисипативных практик и объединяет вокруг себя активистов, малых предпринимателей и администрацию, с участием жителей города находит наиболее уязвимые места, привносит инновации в образовательную систему. И чем больше компания открыта к диалогу и участию заинтересованных сторон, тем эффективнее становятся ее социальные проекты", - Евгения Кузнецова, генеральный директор You Social.

Но для того, чтобы действительно пользоваться всеми преимуществами от реализации социальных проектов, компаниям необходимо учитывать две составляющих. Во-первых, знать, измерять и управлять эффектами, вызванными реализацией социальных проектов, включая влияние на бизнес-показатели компании и на общество в целом. Во-вторых, необходимо грамотно рассказывать о своих инициативах и формировать осмысленные сообщения, которые совпадают с ценностями целевой аудитории проекта и бизнес-сообщества.

В первом случае на помощь приходит оценка эффективности социальных инвестиций. Предметом оценки может стать как инвестиции во внешние социальные проекты, так и самостоятельные программы и кампании бизнеса. Важно отметить, что оценка измеряет не непосредственные результаты программ, а социальные результаты и воздействие на общество и саму компанию. Ниже приведены некоторые вопросы, на которые оценка помогает найти ответы:

- Окупает ли созданные эффекты вложенные средства?

- Насколько долгосрочно такое влияние?

- Каков денежный или иной материальный эквивалент результатов программы?

Данные, полученные в рамках оценки эффективности позволяют выстраивать открытый диалог с сотрудниками и топ-менеджментом, местными жителями, локальной администрацией, потребителями и медиа.