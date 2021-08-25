«Швабе» и «Уралвагонзавод» договорились о сотрудничестве

Партнерство заключено на полях Международного военно-технического форума «Армия-2021». Его основная цель – разработка и внедрение инновационных высокотехнологичных продуктов, технологий и цифровых сервисов для модернизации кранового хозяйства концерна и реализации национальных целей развития РФ в рамках проектов «Экология» и «Безопасный город».

Производственная кооперация предполагает оснащение промышленных предприятий современным эффективным оборудованием, в том числе для решения задач по повышению энергоэффективности и улучшению условий труда.

Подписи под документом поставили генеральный директор Холдинга «Швабе», член Бюро Союза машиностроителей России Алексей Патрикеев и глава Концерна «Уралвагонзавод» Александр Потапов.

В рамках задач по трансформации производственной базы предприятий ОПК для грузоподъемной техники Концерна будут разработаны и внедрены программно-аппаратные продукты, технологии и цифровые сервисы. Эксплуатацию грузоподъемного оборудования дополнят интеллектуальными функциями (техническое зрение, диагностика, мониторинг, удаленный контроль промышленной безопасности и другое) и цифровыми сервисами различного назначения.

«Прежде всего мы нацелены на решение стратегических задач, поставленных руководством страны, по модернизации производственной базы предприятий ОПК и увеличению выпуска продукции гражданского и двойного назначения, а также на реализацию стратегии развития Госкорпорации Ростех и в данном случае – достижение долгосрочных целей развития РФ, в том числе в рамках нацпроектов. Данное сотрудничество усилит производственную базу Концерна и способствует росту эффективности ее функционирования. Мы со своей стороны готовы передать проекту накопленный в сфере цифровизации опыт и научно-технический потенциал наших ведущих предприятий, а также разработать новые уникальные алгоритмы, направленные на решения конкретных задач партнера. Первым от “Швабе” в этой работе будет задействован НИИ “Полюс” им. М. Ф. Стельмаха, в будущем – подключатся другие промышленные и научные площадки Холдинга», – отметил Алексей Патрикеев.

«Концерн УВЗ и Холдинг “Швабе” имеют многолетний успешный опыт сотрудничества при создании лучших мировых образцов вооружения. Стратегическая задача диверсификации ОПК, поставленная в 2016 г. Президентом РФ, требует создания высокотехнологических продуктов гражданского назначения. Накопленный ранее опыт взаимодействия является отличным заделом для обоюдного выгодного сотрудничества и в производстве гражданской продукции, где Концерн УВЗ успешно развивает ряд направлений, в том числе системы интеллектуального энергообеспечения, экологического машиностроения и мониторинга, систем контроля общественной безопасности. Данные разработки, уверен, станут значимыми для совместного продвижения комплексных решений на рынки гражданской продукции совместно с Холдингом “Швабе”», – подчеркнул Александр Потапов.

Первым проектом, уже проходящим апробацию на производственной базе Концерна, является «Интеллектуальный помощник оператора крана». Его функционал основан на технологиях предиктивной нейросетевой видеоаналитики. Он обеспечивает контроль за соблюдением техники промышленной безопасности при работе с подъемными сооружениями, наблюдение за состоянием оператора крана и предупреждение потенциально опасных ситуаций в процессе работы оборудования.