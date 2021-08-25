Путину пожаловались на училку Снежану Денисовну из шоу Наша Russia

Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево во время встречи с представителями общественности в режиме видеоконференции. Фото: Евгений Паулин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Перед заседанием Госсовета по образованию Владимир Путин поговорил с обычными школьниками и учителями.

- Перед тем, как говорить с губернаторами, с министрами, мне хотелось собраться с вами, - сказал президент. Еще во время прямой линии Путин напоминал о пользе общения с простыми людьми — это позволяет руководителю держать руку на пульсе.

Вот, учительница из Ярославля Жанна Торхова честно призналась, что ей не нравится: «Снежана Денисовна из Наша Russia снижает образ учителя». Преподавательница попросила президента заняться позитивным образом педагогов в СМИ. А еще, чтобы в официальном общении к учителям не применяли слово «услуга».

- Я учу, а не оказываю услугу, - настояла Торхова.

Снежана Денисовна - образ актера Сергея Светлакова в телешоу "Наша Раша".

- В слове «услуга" ничего обидного и плохого нет. Я слышу похожие соображения от врачей - тоже обижаются. Что касается учительского труда — он глубже, чем мы понимаем в бытовом смысле под словом «услуга". Вы создаете будущее страны. Конечно, если словечко не устраивает — надо уходить, - согласился под напором учительницы президент.

Путин обмолвился, что правительство работает над повышением зарплат учителей, но «исходя из бюджетных возможностей».

Школьница Екатерина Романова, победительница конкурса Большая перемена, обращаясь к президенту, использовала такое количество англицизмов, что, кажется, в конец запутала Путина.

- Предложение ваше, пожалуйста, еще раз сформулируйте, чтобы я его мог донести до коллег, - под конец попросил глава государства.

- Прошу Минпросвещения более активно вовлекать среднее профессиональное образование в сферу бэкстейдж и диджитал профессий творческих компетенций. Чтобы ребенок мог прийти в колледж на творческую профессию, - повторила девочка.

- Хорошо, Катя, - ответил Путин.

Хорошо, что есть министр просвещения, который теперь точно должен будет понять девочку.

Президент очень заинтересовался, когда узнал, что завкафедры востоковедения в Томском госуниверситете Владимир Румянцев читает молодежи лекции о современной политике на Ближнем Востоке.

- Как вы оцениваете ситуацию? - спросил президент.

- Как клубок змей - есть ядовитые, а есть невинные. Не знаешь, за какую змею потянуть — кончик может привести к опасной ситуации, - метафорично ответил преподаватель.

- Наши литераторы, когда пикировались, один другому сказал: «Вот этот просто змея, а вы змея очковая», имея в виду, что он в очках», - пошутил Путин.

Президент, видимо, вспомнил фразу Тургенева Чернышевскому: «Вы просто ядовитая змея, а Добролюбов – змея очковая!».

А маленький мальчик Лев Афиногенов из Мурманска всего одной фразой показал Путину и всей стране, какой у нас уровень школ.

- Оленина начала появляться в школьном меню, которую мы так любим, - похвастался Лев.

Раз уж у нас школьников начали кормить олениной, то все точно не так уж плохо.