Россиянки погнались за длинным рублем: почему женщины едут на заработки чаще мужчин

Женщины меняют ПМЖ чаще, чем мужчины Фото: Shutterstock

Пандемия заставила нас по-новому взглянуть на пословицу «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Как сообщил Росстат, в прошлом году всего 3,5 млн россиян переехали из одного региона в другой. Это самый низкий показатель внутренней миграции за 10 лет года. Причина на поверхности: в кризис многие россияне и решили отложить переезд до более стабильных времен.

Однако некоторые регионы все же выделяются на общем фоне. Так, антирекорд года поставила Чукотка - отток населения из холодной северо-восточной окраины России составил 177 человек на 10 тысяч. Для сравнения, на втором месте в антирейтинге - Магаданская область, там отток населения куда меньше («всего» 67 человек на каждые 10 тысяч). А манят россиян, как обычно, западные и южные регионы - Севастополь, Калининград и т. д. (подробнее см. КОНКРЕТНО). Причина тоже понятна: там тепло и работа есть.

Что интересно, в ТОП-10 регионов по миграционному приросту населения нет Москвы и Санкт-Петербурга. Но есть Московская и Ленинградская области. По мнению экспертов, дело тут в дороговизне жилья в российских столицах. Поэтому многие покупают квартиры в пригородах, а на работу ездят в Москву и Питер.

Активнее всего переезжают в другие регионы россияне в возрасте от 30 до 34 лет. К такому выводу пришли в РБК, проанализировав данные Росстата за последние 10 лет. А самое интересное, что женщины меняют ПМЖ чаще, чем мужчины. Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что все дело в особенностях нашего рынка труда. И в пандемии, естественно.

- Из-за дефицита кадров многие регионы приглашают к себе врачей и учителей. На это выделяются бюджетные деньги, значит, это стабильная занятость. А больше всего в этих профессиях заняты именно женщины, - объясняет Александр Сафонов. - В то же время события 2020 года подтолкнули к развитию легкую промышленность, ориентированную на борьбу с пандемией. А кто обычно шьет маски? Правильно, женщины. Вместе с тем из-за пандемии прекратили работу строительные компании, столкнулись с проблемами промышленные предприятия, отрасль логистики, где в основном заняты мужчины.

КОНКРЕТНО

Топ-10 регионов по притоку населения (на 10 тысяч человек)

1. Севастополь + 184,7

2. Ленинградская область + 145,8

3. Калининградская область + 80,5

4. Адыгея + 51,1

5. Московская область + 39,9

6. Краснодарский край + 37,9

7. Тюменская область + 35,2

8. Ингушетия + 33,5

9. Крым + 21,2

10. Калужская область + 20,3

Топ-10 регионов по оттоку населения

1. Чукотский АО - 177,4

2. Магаданская область - 67,4

3. Коми - 56,9

4. Мурманская область - 53,9

5. Еврейская автономная область - 44,6

6. Северная Осетия - 42,7

7. Хабаровский край - 40,5

8. Томская область - 39,4

9. Омская область - 38,7

10. Забайкальский край - 38,5

По данным Росстата и РБК.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Равны должны быть, как в бане": Владимир Путин предложил распространить выплату 15 000 рублей военным на всех силовиков и курсантов

Владимир Путин во вторник выступил на съезде "Единой России" (подробности)