Россиянки погнались за длинным рублем: почему женщины едут на заработки чаще мужчин

Женщины меняют ПМЖ чаще, чем мужчины
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Пандемия заставила нас по-новому взглянуть на пословицу «Лучше синица в руках, чем журавль в небе». Как сообщил Росстат, в прошлом году всего 3,5 млн россиян переехали из одного региона в другой. Это самый низкий показатель внутренней миграции за 10 лет года. Причина на поверхности: в кризис многие россияне и решили отложить переезд до более стабильных времен.
Однако некоторые регионы все же выделяются на общем фоне. Так, антирекорд года поставила Чукотка - отток населения из холодной северо-восточной окраины России составил 177 человек на 10 тысяч. Для сравнения, на втором месте в антирейтинге - Магаданская область, там отток населения куда меньше («всего» 67 человек на каждые 10 тысяч). А манят россиян, как обычно, западные и южные регионы - Севастополь, Калининград и т. д. (подробнее см. КОНКРЕТНО). Причина тоже понятна: там тепло и работа есть.
Что интересно, в ТОП-10 регионов по миграционному приросту населения нет Москвы и Санкт-Петербурга. Но есть Московская и Ленинградская области. По мнению экспертов, дело тут в дороговизне жилья в российских столицах. Поэтому многие покупают квартиры в пригородах, а на работу ездят в Москву и Питер.
Активнее всего переезжают в другие регионы россияне в возрасте от 30 до 34 лет. К такому выводу пришли в РБК, проанализировав данные Росстата за последние 10 лет. А самое интересное, что женщины меняют ПМЖ чаще, чем мужчины. Профессор кафедры управления персоналом Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов считает, что все дело в особенностях нашего рынка труда. И в пандемии, естественно.
- Из-за дефицита кадров многие регионы приглашают к себе врачей и учителей. На это выделяются бюджетные деньги, значит, это стабильная занятость. А больше всего в этих профессиях заняты именно женщины, - объясняет Александр Сафонов. - В то же время события 2020 года подтолкнули к развитию легкую промышленность, ориентированную на борьбу с пандемией. А кто обычно шьет маски? Правильно, женщины. Вместе с тем из-за пандемии прекратили работу строительные компании, столкнулись с проблемами промышленные предприятия, отрасль логистики, где в основном заняты мужчины.
КОНКРЕТНО
Топ-10 регионов по притоку населения (на 10 тысяч человек)
1. Севастополь + 184,7
2. Ленинградская область + 145,8
3. Калининградская область + 80,5
4. Адыгея + 51,1
5. Московская область + 39,9
6. Краснодарский край + 37,9
7. Тюменская область + 35,2
8. Ингушетия + 33,5
9. Крым + 21,2
10. Калужская область + 20,3
Топ-10 регионов по оттоку населения
1. Чукотский АО - 177,4
2. Магаданская область - 67,4
3. Коми - 56,9
4. Мурманская область - 53,9
5. Еврейская автономная область - 44,6
6. Северная Осетия - 42,7
7. Хабаровский край - 40,5
8. Томская область - 39,4
9. Омская область - 38,7
10. Забайкальский край - 38,5
По данным Росстата и РБК.
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