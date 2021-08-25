Питание по сезону. Овощи августа

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В августе эксперты Роспотребнадзора рекомендуют обратить внимание на баклажаны, кабачки, сладкий перец, кукурузу, брокколи, брюкву, горох, дайкон (японскую разновидность редьки), кольраби, редьку, различные виды капусты – белокочанную, краснокочанную, китайскую, савойскую, цветную, летнюю тыкву.

По-прежнему в топе овощей молодая картошка, морковь, свекла, репчатый лук и летний лук-порей, огурцы, редис, сельдерей, стручковая фасоль, фенхель, чеснок. И, конечно, в августе на первый план выходят помидоры – можно сравнительно недорого купить как сладкие черри, так и сливки и сочные розовые томаты.

Сегодня подробнее поговорим о красивом и полезном болгарском перце. По содержанию витамина С он уступает только шиповнику и черной смородине. К тому же в перце есть довольно редкий витамин Р, который помогает усвоению аскорбиновой кислоты и делает перец незаменимым помощником нашего сердца и сосудов.

Витамин Р делает стенки сосудов более эластичными, а витамин С «чистит» их от холестериновых бляшек. Благодаря этому сочетанию регулярное поедание перца способно снизить риск инсульта более чем на 40%. Чтобы обеспечить организму суточную потребность в витамине С, достаточно съедать один крупный перец в день. Причем больше всего витамина С содержится около плодоножки, поэтому старайтесь удалять ее как можно аккуратнее, чтобы не повредить мякоть.

Есть в перце и витамины группы В (улучшают настроение, сон и состояние кожи и волос), калий (нужен для сердца), железо (улучшает состав крови), кремний (без него не может быть густых волос и крепких ногтей), йод (нормализует обмен веществ и отвечает за высокий интеллект).

Не упустите возможность пополнить свой запас витаминов и минеральных веществ – в сезонных овощах их больше всего!

Источник: здоровое – питание.рф