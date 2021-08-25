Меньшиков и Асмус готовятся к грандиозной премьере: актрисе купят платья за полмиллиона и кружевные трусы за 4000 рублей

Олег Меньшиков и Кристина Асмус. Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Сотрясаемый скандалами театр Ермоловой готовит целых пять премьер: главной из них станет постановка "Леди Макбет Мценского уезда", с которой 18 сентября стартует новый сезон. Пока сокращенные артисты, для которых в театре не нашлось денег и ролей, требуют свергнуть Олега Меньшикова с должности худрука, он вовсю занят репетициями с оставшейся труппой. В числе главных любимчиков мэтра - звезда фильма "Текст" Кристина Асмус. Именно ей по традиции достаются самые яркие роли.

- Я безумно люблю Олега Евгеньевича! И эта любовь однозначно взаимна, - не раз признавалась актриса.

Вот и в "Леди Макбет" у Кристины главная роль - молодой купчихи Катерины Львовны Измайловой, и руководство позаботилось, чтобы она блистала на сцене. Судя по документам Госзакупок, которые обнаружила "Комсомолка", Асмус на сцене сменит шесть нарядов: платье черное, бордовое, светлое с вышивкой, льняное, кружевное... Кроме того, ей купят накидку, корсет, украшение на шею и даже трусы-шорты (!). Костюмы актрисы обойдутся театру в 540 тысяч рублей: самый дорогой "лот" - кружевное платье за 83,2 тысячи; самый дешевый - те самые трусы, которые по задумке, видимо, должны из под него просвечивать - 3,8 тысяч рублей. Правда, этот пикантный элемент гардероба приобретут в единственном экземпляре, а значит, дублершу звезде "Текста" не ищут. Хотя в спектакле и предусмотрен второй состав, главная героиня Катерина Львовна в нем будет только одна - и это Кристина, любимица Олега Евгеньевича. Всего же контракт по пошиву костюмов к спектаклю составляет 2 млн 995 тысяч: на эти деньги оденут 11 героев "Леди Макбет".

Это платье для актрисы обойдется в 83,2 тысячи рублей, белье - в 3,8 тысяч. Фото: Госзакупки.

Кроме того, театр закупит обувь для артистов на 442 тысячи рублей. Изготовление и установка декораций обойдутся бюджету в 2 млн 800 тысяч. На сцене появятся старинные кресла (по 106 тысяч за штуку), столы (по 122 тысячи), а также колонны с лестницей, стены с карнизами и специальная система, имитирующая дождь. Услуги хореографа будут стоить 330 тысяч, реквизит (люстры, кадки с пальмой, зеркала и др.) - 656 тысяч. Таким образом, на сегодняшний день затраты на премьерный спектакль уже составили 7 млн 223 тысячи рублей.

Для сравнения: нашумевший спектакль МХАТа "Чудесный грузин" с Ольгой Бузовой обошелся почти в 10 миллионов. Более половины этой суммы ушло на высокотехнологичные декорации, а вот костюмы актеров оказались куда дешевле, чем в театре Емоловой, и до покупки белья звезде "Дома-2" дело не дошло: заказчики ограничились платьями, шляпками и пеньюарами. Кстати, из федерального бюджета на скандальную премьеру не потратили ни копейки: все оплатили таинственные спонсоры.

Один из образов Кристины Асмус в новом спектакле. Фото: Госзакупки.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Почем одежка для перфоманса

Детали костюмов других героев, как и в случае с персонажем Кристины Асмус, недешевые:

Пара перчаток для Терентия обойдется почти в 7 тысяч рублей;

Шинель для унтер-полисмена - 63 тысячи;

Драные майки для каторжанок - по 4,9 тысяч за каждую, всего на восемь человек почти 40 тысяч уйдет на дырявые футболки (!);

Трикотажная фуфайка для Сергея - 27,2 тысячи;

Китель для обвинителя - 56 тысяч и т.д.

Все костюмы должны быть готовы не позднее 5 сентября.