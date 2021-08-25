«Такой шок»: Юлия Савичева рассказала, как ее мужа в детстве пытался купить педофил

Юлия с мужем Александром живут в Москве, а их дочь - в Португалии с бабушкой и дедушкой. Фото: Личный архив.

Юлия Савичева уже семь лет замужем за своим коллегой по сцене Александром Аршиновым. У супругов есть дочь Анна: девочка живет в Португалии вместе с бабушкой и дедушкой, воспитывающих ее почти с рождения. Юлия очень дружна со своей свекровью. Как-то в откровенной беседе мама Александра поделилась с ней жуткой историей, случившейся во времена его детства. Саша с детства занимался музыкой и выступал на концертах. Одно из таких выступлений чуть не стоило ему и его маме жизни.

Об этом случает Савичева рассказала в YouTube-шоу «Детали». Когда ведущий шоу спросил ее, на каких самых безбашенных вечеринках начала нулевых ей приходилось выступать, 34-летняя Юлия призналась, что в ее карьере ничего экстраординарного не случалось. А вот у ее мужа - да.

- Саша пел с шести лет и объездил с гастролями всю нашу огромную страну. Вот в конце 90-х было по жесткачу, - призналась исполнительница. - Мужу тогда было девять-десять лет. Он выступал в клубе и, конечно же, всегда с ним ездила мать. К ней подошел мужчина и положил бумажку, на которой была написана цифра… Сумма за ее мальчика.

Свекровь призналась, что в тот момент кровь застыла у нее в жилах. Женщина понимала, что живой их с сыном из этого клуба не выпустят.

- Она говорила: «Меня поразили страх и безысходность. Я понимала: либо нас вынесут из этого клуба, либо нужно пытаться бежать. Тогда были рядом люди, которые помогли выйти через черный ход. Я, как мать, испытала такой шок!». Она думала, что к ним подойдут и больше не выпустят, - рассказала Савичева.

Дочери Юлии и Александра сейчас четыре года. Многие критикуют супругов за то, что они отправили Аню в Европу к бабушке и дедушке и совсем не видятся с дочкой. Последний раз они ездили к наследнице в Португалию еще до пандемии. Потом границы закрыли, и у артистов нет возможности въехать в эту страну. Юлия признается, что безумно соскучилась по дочке. Чтобы наконец-то увидеться с ней, Савичева начала оформлять вид на жительство в Португалии. Сейчас артистка собирает необходимые документы, чтобы сменить гражданство ради дочки.

- Я мечтаю об отпуске в Португалии. Мы ждем вместе с мужем документы, чтобы предоставить их и оформить вид на жительство в этой европейской стране. Туристов туда из-за пандемии сейчас не пускают. Хотя виза у меня есть. Я долго не видела Анютку. В августе будет год. Я два месяца жду бумагу, что не судима. Дочь видела меня только по видеосвязи, - рассказала Юлия Савичева в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио».

В Португалии еще в середине 90-х обосновались родители Аршинова. Юлии и Александру так понравилась эта страна, что они тоже купили там дом. Затем в 2017 году родилась дочка Анна, которую Савичева хотела растить в Португалии. Юлия намеревалась переселиться в Европу. Но в итоге артистка оставила дочь в Португалии с бабушкой и дедушкой, а сама вместе с Александром вернулась в Россию, чтобы зарабатывать на жизнь. Раньше Юлия и ее муж летали в Португалию раз в полтора-два месяца. Но из-за пандемии разлука затянулась.