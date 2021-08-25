"Я выбираю жизнь!": Выездные бригады волонтеров поддерживают лежачих больных и их семьи в Красноярске

Фонд на сегодняшний день обслуживает 918 человек. Фото: БФ Феникс

Бороться с тяжелой болезнью и ее последствиями в одиночку очень сложно. Порой опускаются руки и хочется, чтобы в этот момент кто-то поддержал. Волонтеры благотворительного фонда социальной помощи и реабилитации граждан "Феникс" в такие моменты стараются находиться рядом со своими подопечными, которые сильно ограничены в движениях, а благодаря проекту "Я выбираю жизнь!" и поддержке Фонда президентских грантов появилась возможность создания специальных выездных бригад немедицинской паллиативной помощи. На настоящий момент их семь.

Бригады обслуживают 918 человек. Из них 740 - это тяжелобольные взрослые, еще 77 семей с тяжелобольными детьми. Причем свыше 100 человек пользуются только услугами благотворительного склада. Также у фонда есть семь учреждений-партнеров, в которых находятся отделения для лежачих больных и инвалидов. Пациентам таких стационаров тоже оказывается поддержка.

- Спектр услуг, предоставляемых нашими выездными бригадами медицинской паллиативной помощи, достаточно широк. В первую очередь, это, конечно же, санитарно-гигиенический уход за лежачими больными на дому, который включает в себя помывку, смену памперса, кормление, переодевание. Помимо санитарно-гигиенического ухода, наши волонтеры оказывают на дому услуги по стрижке, маникюру, педикюру лежачих больных и инвалидов-колясочников, - рассказывает директор БФ "Феникс" Татьяна Станкевич.

Состав бригад очень разнообразен: в них вошли 16 сиделок, 159 волонтеров, два психолога и один духовный наставник от православной церкви. А с осени 2020 года с фондом стали работать и узкие специалисты немедицинского профиля - специалист по долговременному уходу, специалист по дементным больным, физиотерапевт, эрготерапевт, провизор, специалисты по современным средствам ухода за лежачими больными, массажист.

Волонтеры занимаются сопровождением больных в места прохождения лечения (стационары), на реабилитацию и даже просто по городу, потому что многие помещения и улицы не приспособлены для спуска инвалидных колясок. При необходимости члены бригад временно подменяют родственников подопечных у их кроватей: обрабатывают пролежни; помогают выполнять упражнения, включая прописанные врачом комплексы, помогают в расхаживании на новых. Если семья инвалида находится в сложном финансовом положении, то ей оказывается продуктовая поддержка, организуются консультации со специалистами.

Такая забота о ближних приносит не только удовлетворение самим больных и их родственникам, но еще и радость волонтерам. Вот, например, что говорит о своей работе Дмитрий, который присоединился к проекту три года назад, имея за плечами опыт работы в больнице с лежачими больными.

- Мой день начинается с подготовки оборудования для лежачих больных. Я мою ванну, сдуваю ее, собираю, кладу в машину и выезжаю на заявку. Заявки у нас обычно по разным районам города (Красноярска - прим. ред.), и мы приезжаем в новые семьи. Это разные люди, общение с ними. Каждый раз это какие-то искренние эмоции, слова благодарности, порой даже со слезами. И мне эта работа нравится, потому что я приношу пользу людям нашего города, - делится волонтер.

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

Благотворительный фонд социальной помощи и реабилитации граждан "Феникс" тоже принимал участие в нашем конкурсе.

Истории всех проектов-победителей с видео мы публикуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”.