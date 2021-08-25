Американский военный рассказал об условиях содержания афганцев на базе в Катаре: «Беженцы живут с крысами, в мусоре и фекалиях»

Аль-Удейд в Катаре используют американские военные для операций в регионе, и туда они перемещали тысячи эвакуированных афганцев. Фото: REUTERS

На часах еще не было и восьми часов утра, когда на почту некоторым сотрудникам Центрального командования США пришло письмо от их коллеги. Он подробно описывал устрашающую картину, которая развернулась на авиабазе Аль-Удейд в Катаре. Ее используют американские военные для операций в регионе, и туда они перемещали тысячи эвакуированных афганцев.

После заявления о выводе войск из Афганистана президент США Джо Байден подвергся жесткой критике. Хотя дело даже не в самом решении о прекращении и без того самой длительной военной кампании в истории Соединенных Штатов, а в том, как янки уходят из Кабула. Шокирующие кадры из местного аэропорта облетели весь мир. Байдена, который оказался крайним в этой ситуации, уличают в том, что он не смог обеспечить безопасный проезд в аэропорт Кабула и гарантировать эвакуацию тысячи афганских беженцев. Письмо сотрудника Центрального командования Колина Салливана стало еще одним подтверждением отсутствия готовности США к экстренной эвакуации.

- Мы признаем, что афганские граждане, желающие уехать, оказались в трудной и сложной ситуации. Мы по-прежнему остаемся приверженцами обеспечения безопасных условий, в том числе и с точки зрения санитарных норм, - сказал изданию Axios представитель Центрального командования США, капитан военно-морского флота Уильям Урбан. - Было сложно поначалу действовать единым фронтом, но мы добились прогресса в попытках защитить беззащитных людей.

У письма Салливана был говорящий заголовок - «Тяжелые условия в Дохе». Оно поступило не только коллегам офицера, но и руководящим лицам в Госдепе и Минобороне. Салливан описывал реальную гуманитарную катастрофу, грозящую людям, которых американские военные спасли от одной опасности, но подвергают в данную секунду другой.

По его словам, вывезенные из Кабула находятся в полной антисанитарии, мочатся фактически под себя, кругом бегают крысы.

- Сегодня было очень влажно. Там, где живут афганцы, сущий ад. Мусор, моча, фекалии, разлитая жидкость, рвота. Там нет кондиционера, - описывает ужасы Салливан. - Я провел там час, собирая мусор, и чуть не задохнулся. Прибыл еще один рейс, у нас нет ресурсов, чтобы решить санитарные вопросы. У нас настоящий гуманитарный кризис, который усугубляется с каждым новым самолетом, который приземляется в Дохе.

Колин Салливан - далеко не рядовой вояка. Он ветеран Службы дипломатической безопасности Госдепа, который сейчас является связным Центрального командования США. Он осуществляет надзор за вооруженными силами и действиями США на Ближнем Востоке.

После письма офицера Пентагон объявил, что примет конкретные шаги по улучшению условий пребывания беженцев в Катаре. Будут установлены 100 туалетов и людям предложат 7 тысяч традиционных афганских блюд три раза в день.

- Мы быстро работаем над устранением ошибок и наращиваем консульский персонал в Катаре, - заявил представитель Госдепа.

В понедельник более 3700 афганцев были перевезены в миграционные пункты содержания на территории США, Германии и Италии.

- Наша цель - провести обработку персональных данных беженцев и отправить их в течение нескольких дней.