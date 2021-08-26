Учимся вместе с тьютором: дошкольники с недостатками в развитии ходят в детские сады вместе со сверстниками

Занятия и консультации не останавливаются даже летом

Ваня не совсем обычный ребенок - он боится общаться с другими детьми, неуверен в себе, долго привыкает к новой обстановке и очень быстро устает. А еще у него недоразвитие речи и недостатки в познавательном развитии, но несмотря на все это, мальчик посещает обычную общеразвивающую группу детского сада. И все благодаря проекту "Мой тьютор", который реализуется Ассоциацией развития и поддержки социально-образовательных инициатив и программ "Детский сад и семья" при поддержке Фонда президентских грантов.

Теперь у Вани и его мамы есть надежный помощник. Таких наставников приставляют к воспитанникам детских садов Вологодской области с нарушениями зрения, слуха, задержкой речевого развития, ДЦП, аутизмом и нарушениями интеллектуального развития.

Специалисты разрабатывают индивидуальные коррекционно-развивающие и реабилитирующие программы, помогают подобрать игры и пособия, организовать семейный досуг, проводят занятия в домашних условиях.

Занятия и консультации организуются даже летом. При необходимости оказывается не только педагогическая, но и психологическая помощь для родителей и детей с ограниченными возможностями здоровья. К проекту также привлечены высококвалифицированные дефектологи, логопеды, опытные воспитатели, музыкальные руководители и инструкторы по физической культуре.

КСТАТИ

Чтобы как можно больше людей узнавали о волонтерских и добровольческих начинаниях, “Комсомольская правда” совместно с фондом президентских грантов провела обучающий курс для НКО по созданию видеороликов. В нем приняли участие представители 50 волонтерских и социальных организаций.

Мы хотели помочь тем, кто делает добрые важные дела, рассказывать о своей работе. В ходе курса представители НКО узнали, как создавать “вирусные” видеоролики, как правильно снимать и монтировать сюжеты, как продвигать их в соцсетях. Актерское мастерство, основы режиссуры и сценарного мастерства, технические навыки - всем этим со слушателями делились профессионалы нашей медиагруппы.

Лекции провели главный редактор "Комсомольская правда ТВ" Александра Лябина, генеральный продюсер "Комсомольская правда ТВ", кандидат наук, преподаватель ВГИК Ждан Тихонов, заместитель директора по радио в департаменте спец проектов медиагруппы "Комсомольская правда" Наталья Макарова, редактора, режиссеры монтажа и специалисты SMM-департамента “Комсомольской правды”. Курировала проект руководитель по развитию социальных проектов Медиагруппы “Комсомольская правда” Александра Калашникова.

По итогам обучения НКО создали видеорассказы о своих проектах. А наша редакция выбрала семь лучших работ.

Ассоциация развития и поддержки социально-образовательных инициатив и программ "Детский сад и семья" тоже принимала участие в нашем конкурсе.

Истории всех проектов-победителей с видео мы публикуем на сайте kp.ru. Лучшие ролики также будут размещены в соцсетях “Комсомольской правды”.