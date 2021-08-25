Президент внес вклад в Народную программу

Президент предлагает заложить в бюджете 45 млрд рублей на расселение сотен тысяч людей Фото: REUTERS

Глава государства на втором этапе съезда ЕР, который прошел накануне в Москве, заявил о мерах, которые могут и должны предпринять и депутаты парламента, и правительство страны, чтобы решить ряд важных, неотложных задач, которые касаются многих наших сограждан.

ЕР готовится запустить новую программу расселения — президент предлагает заложить в бюджете 45 млрд рублей на расселение сотен тысяч людей, живущих в аварийном жилье.

Единороссы обеспокоены ситуацией с пожарами и с техникой, которая, в том числе помогает с ними бороться — Путин уверен, что 24 млрд на эти цели помогут хотя бы частично снять проблему.

Миллионов людей касается поддержка в виде единовременной выплаты 15 тысяч рублей военнослужащим — президент предложил распространить эту выплату на курсантов военных училищ и сотрудников правоохранительных органов.

«Комсомольская правда» попросил прокомментировать предложения Владимира Путина руководителя научного совета Центра политической конъюнктуры Алексея Чеснакова и главного технического руководителя спецпроектов Северодвинского ПБК «Севмаш» Александра Спиридонова.

Вот что сообщил «Комсомолке» господин Чеснаков.

- Алексей Александрович, президент направляет правящую партию в сторону еще большей социальной ориентированности?

- Были сделаны серьёзные электоральные сигналы, которые подчеркивали связку первого лица страны и партии большинства.

- И что это означает?

- Очевидно, что расчёт строится на то, что значительная часть избирателей позитивно воспримет масштабные пакеты социальной помощи.

- Тут есть связь с правящей партией?

- Естественно, избиратель оценит роль партии в этом процессе.

А вот мнение представителя оборонки, господина Спиридонова

- Александр Юрьевич, президент предложил защитить получателей соцвыплат от кредиторов. Многих ли работников ОПК это коснется?

- Если бы все мифы о северных зарплатах, в том числе заводчан Северодвинска, были правдой, мы были бы единственным регионом страны, где люди не берут кредиты. Но исключения из правил нет. Наши специалисты также также берут ипотеку для приобретения жилья, кредиты на машины и делают ремонт в кредит. И они не застрахованы от рисков. А на севере к ним прибавляются ещё и ряд местных проблем. Я как северянин и работник "Севмаша" могу только приветствовать это по- настоящему социальное решение.

- В бюджет страны Путин рекомендовал заложить 45 млрд. рублей на решение проблем аварийного жилья — насколько остра эта проблема для Северодвинска и вообще для северных районов?

- Эта проблема одна и самых острых в Архангельской области. В Северодвинске она актуальна в старой части города. Но важнее она стоит в Архангельске и в ряде районов области. Региональным властям без федеральной поддержки не справиться.

- На организацию борьбы с лесными пожарами направят 24 млрд — для вас это не столь актуально, как например, для соседей в Карелии или и вас эта беда коснулась?

- Не соглашусь с тем, что тема для нас не актуальна. Ежегодные лесные пожары наносят большой ущерб Приморью. И тут федеральная поддержка очень важна.