Представлены доказательства подрывной кампании Запада против выборов в Госдуму

В этом году нас ждет далеко не первая попытка Запада повлиять на выборы в России Фото: Иван МАКЕЕВ

К сентябрьским выборам в Госдуму готовятся не только в России, но и на Западе. И если у нас печатают бюллетени, ведут предвыборную кампанию и готовят участковые комиссии к дню голосования, то западные политтехнологи ведут работу по подрывы доверия к результатам выборов. К такому выводу пришли авторы доклада «Технологии делегитимации выборов в Госдуму 2021 года», который презентовали 25 августа.

- Сейчас мы наблюдаем сборку элементов делегитимации выборов, которые в тех или иных сочетаниях уже были опробованы в Белоруссии, Венесуэле, Северной Македонии и Боливии, - заявил один из авторов доклада, президент ассоциации специалистов по информационным операциям, профессор МГУ Андрей Манойло. - Это целенаправленная операция.

Соединенные Штаты развернули целую сеть центров, которые занимаются целенаправленным отбором и подготовкой активистов. Они проходят тренинги по раскачиванию ситуации в стране, после чего возвращаются в свои регионы, где становятся своего рода «спящими агентами», которых «разбудят» в нужный момент. Причем, как отмечается в докладе, многие из таких прошедших обработку людей, воспринимают все происходящее как игру, не понимая, что их используют как пешки против собственной страны.

- В стратегии делегитимации выборов есть 3 главные тактические линии: массовые фальсификации (объектом необоснованной критики становится трехдневный формат голосования, а также электронное голосование), недопуск оппозиционных кандидатов (объективные причины для такого решения в подобных случаях стыдливо умалчиваются), а также заявления о якобы нелегитимности власти в стране, - объясняет Манойло.

Причем работа ведется по всем трем направлениям. Причем на самом высоком уровне. Так, уже готовы и согласованы позиции международных организаций. В этом свете, как утверждается в докладе, отказ ОБСЕ прислать в Россию своих наблюдателей — не что иное как продуманная провокация, часть многоходовой комбинации, которая позволит пост фактум объявить выборы незаконными, ведь наблюдатели не получают информацию из первых рук.

Как подчеркивают авторы доклада, в этом году нас ждет далеко не первая попытка Запада повлиять на выборы в России.

- В 2009-м и 2011-12 годах только Соединенные Штаты израсходовали 200 млн долларов на «развитие российской демократии». Как раз эти деньги и влились в сеть по дискредитации выборов, - считает заместитель директора Института истории и политики МГПУ Владимир Шаповалов. - Показателен тот факт, что еще за два месяца до начала кампании по выборам в Госдуму комитет Европарламента заявил, что не признает итоги голосования.

Анализ действий различных активистов показывает, что работают они, что называется, по одной методичке, задействуя одни и те же сценарии.

- Наблюдается повышенная активность и агрессивность фейков о предстоящих выборах, - говорит руководитель отдела журналистских расследований федерального антифейкового проекта «Вбросам нет!» Анатолий Петренко. - Предполагаем, что сайты избиркомов могут подвергнуться хакерским атакам.

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