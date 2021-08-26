Дочь Агутина и Варум похвасталась американским паспортом

Дочь Агутина и Варум Лиза стала гражданкой США. Фото: Инстаграм.

Единственная дочь Анжелики Варум и Леонида Агутина с детства живет за океаном. В январе этого года 22-летняя Лиза сообщила, что она стала гражданкой США. Наследница звездной четы прошла через все формальности и официально стала жительницей Америки. А теперь девушка, наконец, оформила американский паспорт. С ним она может выезжать за пределы страны и отправляться в заграничные путешествия. Своей радостью Елизавета поделилась в Инстаграме, продемонстрировав подписчикам документ в синей обложке.

На фото девушка с широкой улыбкой на лице показывает паспорт на камеру.

- Получила мой американский паспорт. Королевы, поехали в тюрьму! – пошутила Лиза.

Елизавета показала свой американский паспорт. Фото: Инстаграм.

В США Елизавета живет уже много лет. В свое время за океан уехал отец Анжелики Варум, композитор Юрий Варум. Вместе со своей женой Любовью (мачехой Анжелики) он взял на себя все заботы о маленькой Лизе, фактически вырастив ее. Формальным поводом для эмиграции девочки стали проблемы со здоровьем. Агутин в одном из интервью рассказывал – мол, Лиза слишком слабенькая, и российский климат ей не подходит. К тому же Леонид и Анжелика всегда были заняты карьерой, гастролями и не могли уделять дочке достаточно внимания. Поэтому ее воспитанием занялись бабушка и дедушка.

Елизавета окончила школу в США. Еще во время учебы она начала серьезно заниматься музыкой. Сейчас девушка выступает в составе музыкальной группы «Bruvvy band» под псевдонимом Лиз Холлоуэй. Молодой коллектив пока не добился известности, но Агутин и Варум верят в музыкальный талант своей дочери. Год назад они побывали на концерте Елизаветы и оценили его как «очень впечатляющий». Наследница звездной пары не только поет и играет на гитаре, но и сама сочиняет музыку – девушка пишет песни на английском. К слову, Елизавета в интервью как-то призналась, что очень плохо знает Россию и совсем не скучает по своей исторической родине.

Елизавета – младшая дочь 53-летнего Леонида Агутина. Артист был женат трижды, от второго (гражданского) брака у него есть еще одна дочь Полина. Девочку музыканту родила балерина Мария Воробьева. Как и ее сестра, 25-летняя Полина большую часть жизни прожила за границей. Вместе с мамой и отчимом она уехала сначала в Италию, а затем во Францию. Дочери певца познакомились друг с другом очно только в 2013 году, когда приехали в Москву. До этого сестры не общались лично и лишь иногда созванивались.