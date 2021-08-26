Американцев призывают не принимать лекарства для скота

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Граждане США все чаще покупают препарат ивермектин, предназначенный для борьбы с паразитами животных, в качестве лечебного и профилактического средства при коронавирусе.

Дело дошло до того, что Федеральное управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) было вынуждено выпустить специальное обращение к гражданам, призывающее не употреблять ивермектин.

«Вы не лошади и не коровы. Прекратите это делать. Вокруг много дезинформации, и вы, возможно, слышали, что принимать большие дозы ивермектина – это нормально, но это неправда», – приводит отрывок из публикации агентства The Guardian.

Ивермектин не только не предназначен для лечения человека, но и, по мнению специалистов, может нанести его здоровью серьезный вред, вплоть до тяжелого отравления с необратимыми последствиями.

Некоторые исследования этого препарата в аспекте его действия против коронавируса действительно велись и ведутся, но они далеки от окончания.

Ветеринарные аптеки, торгующие кроме прочего и ивермектином, убирают скандальное лекарство подальше от глаз покупателей, а в Центрах по контролю и профилактике заболеваний США заявили, что количество отравлений, связанных с ивермектином, выросло за последний месяц как минимум в 5 раз.

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