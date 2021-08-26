Париж оккупировали мошенники, облапошивающие туристов и горожан

Фото: Shutterstock

В один из самых посещаемых туристами город мира - Париж понемногу возвращаются туристы, и вместе с этим активизируются и мошенники, которые всеми правдами и неправдами пытаются обобрать как иностранцев, так и самих французов.

У Эйфелевой башни толпы туристов ведутся на призывы наперсточников, сообщает LeParisien.

- Вокруг ведущего всегда крутятся несколько мужчин, которые время от времени выигрывают, но это одна банда, и подельники создают иллюзию легкого выигрыша. - предупреждают полицейские.

Но желающих легко приумножить сделанные ставки все равно много. И полицейские не в состоянии помочь каждому облапошенному.

Мошенники хорошо организованы, у них есть свои патрульные. И как только звучит сигнал, сообщающий, что к ним приближается полицейский наряд, то шайка разбегается, прихватив с собой и деньги доверчивых туристов, и атрибуты для игры.

Частенько стражи порядка тоже идут на обман. Чтобы вычислить и задержать мошенников, они переодеваются в гражданскую одежду и сливаются с толпой. И иногда им удается жуликов задержать.

Еще одна мошенническая схема особенно популярна на Монмартре и у собора Нотр-Дам. Это поддельные петиции. Девушки подходят к туристам и предлагают им подписать некую бумагу – петицию, например, в защиту беспризорников.

Пока турист ставит свою подпись, к нему приближаются карманники, и ловко вытягивают из его сумки и карманов все, что в них лежит.

Еще один способ обмануть туриста – найти на его глазах золотое кольцо, примерить его и с сожалением признать, что оно маловато. После чего попытаться продать его невольному свидетелю «находки» за небольшую сумму. Украшение на самом деле поддельное.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Германии предостерегли от занятий сексом в высокой траве

Любителей плотских утех на природе пугают косилками (подробности)