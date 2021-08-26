Вице-президент Афганистана обвинил США в захвате власти талибами*

Вице-президент Афганистана Амрулла Салех. Фото: REUTERS

По мнению вице-президента Афганистана Амруллы Салеха, в том, что талибам* практически беспрепятственно удалось захватить власть в стране, виновны, в первую очередь, США, которые ничего не предпринимали в течение многих лет.

- Совершенно очевидно, что талибы* никогда не подвергались давлению. Они использовали Пакистан в качестве базы поддержки. Не убежища, а весь Пакистан на службе у «Талибана»*. США пытались стимулировать пакистанское сотрудничество, чтобы купить его; чем больше они платили, тем больше это воодушевляло пакистанцев оказывать помощь «Талибану»*, – заявил политик в интервью CNN-News18.

Кроме того, часть вины, по мнению Салеха, лежит и на правительстве Афганистана, которое ничего не делало для урегулирования ситуации, позволяя талибам* накапливать силы. В то же время, со стороны США в последние годы шло постоянное давление со стороны «американских союзников», которые под страхом сокращения финансовой помощи практически вынуждали власти Афганистана освобождать заключенных.

Салех утверждает, что именно эти факторы позволили талибам* захватить Кабул еще до окончательного вывода американских войск из Афганистана. Не последнюю роль в этом сыграли и постоянные переговоры о мирном урегулировании ситуации в стране.

Ранее стало известно, что руководство «Талибана»*, фактически взявшее власть в Афганистане, установило крайний срок для эвакуации желающих покинуть страну – 31 августа.

* - террористическая организация и ее члены - запрещены в РФ.

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