Путин подарил игрушки сирийской школьнице, поблагодарившей его за помощь стране

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Девятилетняя девочка из Сирии Иман Али не так давно написала Владимиру Путину. Она поблагодарила президента за помощь ее стране. И вот школьница дождалась ответа - ей пришло письмо от главы России и три игрушки: игрушечный голубь мира, большой плюшевый медведь и кукла.

Послание Путина школьнице прочитали на торжественном приеме в российском посольстве в Дамаске.

- Меня очень тронули ваши слова благодарности и уважения. Искренность этих строк показывает, что каждый ребенок мечтает о ясном небе и простом человеческом счастье в родном доме... Уверен, что благодаря таким талантливым и целеустремленным детям с добрым сердцем и открытой душой сирийское государство ждет светлое будущее, - зачитал президентское письмо замначальника генштаба Минобороны Александр Чайко.

Иман Али рассказала, что недавно была в Москве, и город ей понравился. Девочка еще раз поблагодарила за помощь в борьбе с террористами

- Как детский посол Сирии обращаюсь ко всем взрослым всего мира - нужно сделать все, чтобы международный терроризм не вернулся в нашу страну. Помогите нам восстановить все, что было разрушено, - попросила девочка.

Школьница с семьей живет в Латакии. Она учит русский язык.