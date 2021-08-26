В Ростовской области промышленное производство увеличилось на 14 процентов

Губернатор Дона Василий Голубев заявил о том, что у региона хорошие показатели в экономической сфере. Фото: Пресс-служба губернатора РО.

В правительстве Ростовской области прошло заседание, посвященное развитию региона в первом полугодии 2021. Как заявил губернатор Василий Голубев, донская экономика показала хорошие результаты.

- Принципиальная задача – выполнение планов и программ нынешнего года. Во всей этой работе особенно важное значение имеют вопросы реализации национальных проектов. Детальная оценка ситуации должна быть продолжена, чтобы увидеть проблемные вопросы и темы, требующие повышенного внимания, - поручил Василий Юрьевич главам областных министерств и ведомств.

В свою очередь, руководители курирующих министерств отчитались о результатах работы ключевых отраслей экономики.

ЖИЛЬЕ И ПРОИЗВОДСТВО

Так, в первом полугодии этого года валовой региональный продукт вырос на 8,7% и достиг почти 30 млрд рублей. Было введено 1 млн 272 тыс. кв. метров жилья, что на 11% больше, чем в тот же период 2020-го. Объем выполненных строительных работ составил почти 82 млрд рублей, что на 47,6% выше, чем годом ранее.

Промышленное производство увеличилось на 14% при среднероссийском показателе 4,4%. Добыча угля выросла на 68,8%. Обеспечение электрической энергией, газом и паром увеличилось на 15,4%.

Обрабатывающие производства также нарастили выпуск продукции. В целом, предприятиями Ростовской области отгружено почти на 486 млрд рублей товаров собственного производства, что на 39,3% выше уровня 2020 года.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Эта отрасль также продемонстрировала положительную динамику. Так, индекс производства продукции сельского хозяйства в первом полугодии составил 100,5%. Производство мяса выросло на 19%, молока – на 5%.

Предприятия пищевой промышленности увеличили производство на 5,6%. Кратно выросла и переработка мяса - в пять раз, переработка молока на творог - на 24%, сыров - на 11%.

Темпы и результаты недавно завершенной уборки ранних зерновых также оказались выше прошлогодних. Собраны рекордные 12,7 млн тонн (!) ранних культур, при этом улучшилось и качество зерна.

Выросли розничный товарооборот и оборот общепита, объем платных услуг.

Положительная динамика отмечена в инвестиционной и внешнеэкономической сферах. А на рынке труда наблюдается стабилизация.

СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ ДО 2030 ГОДА

В целом, по итогам первого полугодия текущего года практически все социально-экономические показатели области имеют положительную динамику. А достигнутые результаты свидетельствуют о восстановлении экономики после пандемии.

Отметим также, что уже доработана стратегия социально-экономического развития Ростовской области до 2030 года.

Сейчас обновленный документ проходит согласование в областных министерствах. В сентябре новая редакция «Стратегии-2030» будет представлена на публичные слушания. Затем документ будут согласовывать с федеральными органами власти.

- При доработке стратегии должны быть учтены все проблемные вопросы, которые волнуют жителей нашей области, - подытожил донской губернатор Василий Голубев.