В России начнут создавать мейнстримную анимацию, востребованную во всём мире

Обучение будет проходить с использованием программного обеспечения Toon Boom Animation, являющийся мировым лидером в анимационной отрасли. Фото: Shutterstock

Ожидается, что новый факультет примет одну тысячу студентов. Образовательная программа будет выстроена с использованием современных технологий в производстве анимационного видеоконтента.

Отечественная анимация, как отмечает президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов, занимает особое место в мировой истории анимированного кино: «Сильнейшая отечественная школа анимации, сформированная киностудией «Союзмультфильм», создала ряд культовых и всеми любимых произведений и персонажей. Героев советских мультфильмов Чебурашку, Ёжика в тумане, Котёнка Гав и многих других знают и любят во всём мире».

Согласно данным за 2020 год, ежегодный оборот индустрии анимации, в которую входят в том числе технологии визуальных эффектов и геймдизайна, оценивается в 264 млрд долларов. В настоящий момент на мировом рынке анимации лидирующие позиции занимают США, Япония и Южная Корея.

«Анимация сегодня переживает невероятный рост и очень бурное развитие, с каждым годом увеличивается приблизительно на 20% количество новых кадров, новых талантов, новых мультипликационных проектов, — отмечает председатель правления «Союзмультфильма» Юлиана Слащёва. — Сегодня «Союзмультфильм» одновременно выпускает десятки авторских проектов, работает звукозаписывающая студия, в которую приезжают Антон Табаков, Гарик Сукачёв, Иван Охлобыстин, Татьяна Васильева, Константин Хабенский и другие звёзды. Мы ставим амбициозную цель — в ближайшие 5–7 лет вывести Россию в топ-10 мировых анимационных держав».

Сейчас российская анимация не занимает ведущих позиций на мировом рынке, но наша страна имеет богатое мультипликационное наследие, и это даёт потенциал для восстановления лидерства.

«Российской индустрии анимации не хватает высококвалифицированных кадров, способных совместить переосмысление уже существующей традиции и внедрение современных анимационных технологий, — продолжает Вадим Лобов. — Корпорация «Синергия» следует трендам и стремится быстро реагировать на требования рынка, поэтому мы решили создать факультет в сотрудничестве с флагманом индустрии в нашей стране — киностудией «Союзмультфильм».

Киностудия «Союзмультфильм» выступит площадкой для реализации творческих кейсов, а дипломной работой выпускников станет проект собственного мультфильма, который пройдёт аттестацию преподавателей и экспертов киностудии. Таким образом, на момент выпуска студенты направления будут обеспечены конкурентоспособным портфолио.

Обучение на факультете анимации университета «Синергия» будет проходить с использованием программного обеспечения Toon Boom Animation, который является мировым лидером в анимационной отрасли.

«Мы включили в учебный процесс применение ведущего мирового программного обеспечения, пользователями которого являются Walt Disney Animation Studios, Warner Bros. Animation, FOX и многие другие, чтобы взращивать специалистов мирового уровня. Это даст им в будущем, помимо возможности получить высокооплачиваемую работу, возможность представлять нашу страну на крупных международных событиях», — объясняет Вадим Лобов.

Представители университета утверждают, что, несмотря на ориентацию на мировые стандарты, «Синергия» будет поддерживать студентов в стремлении развивать анимационную традицию нашей страны.

Студенты факультета будут проходить стажировки в «Союзмультфильме» или в компаниях-партнёрах факультета с возможностью дальнейшего трудоустройства. По окончании обучения выпускники будут востребованы не только в сфере художественной анимации, но и в геймдизайне, производстве визуальных эффектов и создании рекламы. Заработные платы вышеперечисленных специалистов на старте составляют от 70 тыс. рублей. Помимо этого, анимация считается наименее пострадавшей отраслью от ковидного кризиса.

«Немаловажно и то, что мы предоставляем обучение по профессии, которую не может заменить искусственный интеллект. В ней важны творческая составляющая и креативность. Мы надеемся, что общими усилиями с «Союзмультфильмом» в ближайшие 10 лет мы сможем прийти к созданию мейнстримной анимации, которая будет востребована по всему миру», — заключил Вадим Лобов.