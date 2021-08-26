COVID-19: Почему анализ на D-димер так важен во время пандемии

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Пандемия COVID-19 может сделать этот показатель еще хуже – известно, что коронавирусная инфекция способна провоцировать повышенное тромбообразование. Расскажем, как обнаружить опасность вовремя.

Роль тромбообразования

В норме тромбы образуются при повреждении стенок сосудов – так наш организм спасает себя от потери крови. В целом, для формирования тромбов нужно еще два фактора: замедление тока крови и повышенная свертываемость крови. Эти состояния могут происходить при сердечной недостаточности, варикозной болезни, травмах, воспалениях, оперативных вмешательствах и обезвоживании.

Обычно тромбы разрушаются, но, к сожалению, они могут оставаться в кровеносной системе дольше, чем нужно. Всего один тромб, закупоривший магистральную артерию, способен вызвать сильную боль, паралич конечности или привести к летальному исходу. Инфаркты и инсульты по-прежнему остаются в числе самых распространенных причин смерти, и именно патологическое тромбообразование в большинстве случаев лежат в основе этих состояний.

Опаснее всего тромбоз глубоких вен, на которые приходится основная часть кровотока. Часто тромб образуется в венах ног и таза. Если он оторвется, то вместе с током крови он может попасть в легкие, где закупоривает сосуды и приводит к легочной тромбоэмболии – в каждом третьем случае это приводит к гибели.

Для наглядности представьте, что произойдет при аварии на основной магистрали вашего города –образуется пробка, которая парализует движение. Более того, таких аварий может быть несколько. В отличие от дороги, в сердечно-сосудистой системе час-пик – постоянный, и препятствия на пути кровотока зачастую фатальны.

Как диагностировать тромбоз?

Диагностировать острые тромбозы возможно. Когда тромб разрушается, продуктом этого процесса является D-димер – небольшой фрагмент фибрина, одного из составляющих тромба.

В основном, анализы на оценку D-димера используются для исключения диагноза «тромбоз глубоких вен» или «тромбоэмболия легочной артерии». Повышенный уровень D-димера указывает на высокий риск нарушения свертываемости крови.

В условиях пандемии анализ на D-димер становится очень важным инструментом – он помогает оценить риск развития осложнений при заражении COVID-19. Пандемия показала, что повышенный уровень D-димера может быть связан с увеличением тяжести течения заболевания.

Этот анализ особенно важен для тех, кто имеет заболевания сердечно-сосудистой системы, сахарный диабет, хронические заболевания легких, врожденные патологии сердца, ведет малоподвижный образ жизни или недавно перенес хирургические вмешательства. Все эти факторы сами по себе влекут высокий риск развития тромбов, а коронавирусная инфекция еще больше способствует усилению тромбообразования.

Особенности анализа

Анализ на D-димер – не панацея. Как и многие другие исследования, он может дать ложноположительные и ложноотрицательные результаты.

Результат анализа может оказаться ложноположительным при беременности, наличии онкологических заболеваний, недавних травм и хирургических операций, болезнях печени, а также при аутоиммунных патологиях в случае наличия высокого уровня ревматоидного фактора в крови. Ложноотрицательный результат наблюдается в случаях, когда взятие венозной крови на анализ было проведено в ранние сроки от формирования тромба, либо наоборот, слишком поздно. Также не стоит забывать, что анализ на D-димер – довольно чувствительный, но не специфичный показатель.

Где оценить систему свертывания крови

В Лаборатории «Гемотест» можно пройти все необходимые исследования для оценки системы свертываемости крови, в том числе анализ на D-димер.

Подробную информацию, стоимость, правила подготовки к исследованию и адреса отделений можно узнать на странице исследования, предварительно выбрав свой город, или по телефону 8 (800) 550-13-13 (звонок бесплатный по всей России).