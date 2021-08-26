«Рассматривать два проекта абсурдно»: Оренбуржье потянет строительство только одного завода по переработке подсолнечника

Оренбургская область столкнулась с уникальным явлением. «Комсомольская правда» уже рассказывала, что сразу две компании – Нижегородский масложировой комбинат и «Астон» из Ростова-на-Дону - бьются за возможность построить мощный завод по переработке подсолнечника на западе региона. Инвесторы готовы потратить на строительство мощных предприятий в городе Бузулук 23,4 млрд руб. и 10 млрд руб. соответственно. Каждый из проектов предусматривает переработку 1 млн. тонн подсолнечника ежегодно. Власти Оренбуржья считают, что в данном случае обоим заводам хватит и места, и сырья. Но, похоже, что оптимизм властей не имеет оснований. Так считает генеральный директора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, который привел подробные расчеты в интервью «Московскому комсомольцу»

ИНВЕСТИЦИИ НЕ ОКУПЯТСЯ, ЦЕНЫ ВЫРАСТУТ

2 августа «Комсомольская правда» опубликовала статью «Отделить воду от масла: два крупных агропромышленных холдинга претендуют на строительство завода на западе Оренбургской области», где подробно рассказала о «битве» инвесторов - НМЖК и ГК «Астон». Даже предварительные расчеты показывали, что в Бузулуке имеется база лишь для одного проекта.

Позже власти Оренбургской области по официальному запросу «КП» изложили свой взгляд на происходящие события.

«Объема семян подсолнечника, выращиваемого в Оренбургской, Самарской и Саратовской областях, достаточно, чтобы загрузить два предприятия, - сообщила заместитель министра региональной и информационной политики Оренбургской области Инна Аверкова. - В связи с этим перед Правительством Оренбургской области не стоит вопрос выбора одного из инвесторов - «Астон» или «НМЖК». Регион предоставляет возможность обеим компаниям реализовать проекты на своей территории. Инвесторы самостоятельно оценивают рынки, рентабельность производства и то, смогут ли они выполнить взятые на себя обязательства».

Однако, экспертное сообщество считает, что ситуация не так проста. Больше того, желание усидеть на двух стульях может сыграть с властями региона дурную шутку.

«Производимого в регионе подсолнечника хватит, в лучшем случае, для обеспечения только одного проекта. Реализация двух проектов приведет к недозагрузке и простою построенных мощностей. Косвенными результатами такого варианта будут не только бесполезные неокупаемые инвестиции, но и необоснованный рост цен на масличное сырье и, как следствие, рост цен на производимую готовую продукцию – подсолнечное масло и шрот», - сообщил в интервью «МК» генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько.

Один из ведущих российских экспертов в области сельского хозяйства и масличных культур отметил, что сейчас в Оренбургской области закупают подсолнечник четыре основные компании-переработчика семян: НМЖК, НЭФИС, Русагро и Сигма. Все эти компании имеют в регионе собственные элеваторы, а также перерабатывающие предприятия в смежных регионах. В Оренбургской области максимальный урожай подсолнечника был зафиксирован в 2019 году и составил 1270 тыс. тонн (в 2020 году было снижение до 900 тыс. тонн). Действующие в области мощности, в том числе Сорочинский маслоэкстракционный завод ГК НМЖК, перерабатывают 600 тыс. тонн ежегодно. Таким образом, любой новый проект, стартовавший в Оренбургской области, может рассчитывать на объем сырья до 670 тыс. тонн, да и то при сборе урожая подсолнечника на рекордном уровне, достигнутом в 2019 году, что совершенно не гарантировано (все-таки это зона рискованного земледелия).

СЕМЕЧКИ В ОБРЕЗ!

Не спасут компании-переработчиков и поставщики семян из соседних регионов. Оренбургская область граничит с Самарской областью, Башкортостаном, Татарстаном и левобережной частью Саратовской области. В рекордном 2019 году весь этот регион собрал урожай подсолнечника 2,6 млн. тонн. В то же время, мощности переработки в этом регионе, в том числе предприятий компаний Русагро, Сигма, НЭФИС, сегодня составляют до 3 млн. тонн.

«Рассчитывать на значительный ввоз сырья в Оренбургскую область не имеет смысла. Возможный максимум - от 200 тыс. до 300 тыс. тонн из хозяйств Самарской области, из районов, примыкающих к Оренбургской области, но это предел, который определяется транспортной логистикой, - резюмирует эксперт. - Исходя из этого, обоснована реализация в Оренбурге только одного проекта с мощностью переработки до 1 млн. тонн в год. На месте любого инвестора я бы, пожалуй, ограничился еще меньшей мощностью завода. Рассматривать два проекта с суммарным объемом переработки сырья в 2 млн. тонн – абсурдно».

А если учесть, что в этом году будут введены новые предприятия по переработке масличных, строительство которых завершается компаниями Содружество и Мираторг, то картина складывается странная: семечки остается в обрез! Теперь понятно, почему нижегородский НМЖК обращается во все возможные инстанции, пытаясь добиться прозрачной и конкурентной процедуры выбора проекта. Непонятно другое – администрация региона действительно не владеет ситуацией с обеспечением региона сырьем или намеренно уходит от необходимости выбора наиболее перспективного проекта? И, если недостаток актуальной информации можно списать на нерадивость отдельных сотрудников, то найти объективное объяснение нежеланию провести открытый и прозрачный конкурс гораздо сложнее…