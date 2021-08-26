Опубликована программа Всероссийской недели охраны труда

VI Всероссийская неделя охраны труда (ВНОТ), которая пройдет с 6 по 9 сентября 2021 года в парке науки и искусства «Сириус» в Сочи, представила деловую программу. За 4 дня состоится больше 100 мероприятий с участием представителей Минтруда России, Минздрава, МЧС, Роструда, Роспотребнадзора, широкого круга российских и международных экспертов, включая руководителей госкорпорации «Росатом», РЖД, «Газпромнефти», СУЭКа, KPMG Russia & CIS, «Яндекс.Маркета», IKEA. Организатором Всероссийской недели охраны труда выступает Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации, оператором – Фонд Росконгресс.

6 сентября пройдет стратегическая пленарная сессия «Охрана здоровья на производстве: новые вызовы, быстрые решения» с участием Министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова. Будут затронуты вопросы российского и международного опыта государственного управления охраной труда, модернизация законодательных способов регулирования удаленного взаимодействия в социально-трудовой сфере органов власти и граждан, а также работодателей, внедрение электронного документооборота в сфере труда и его одновременная интеграция в электронные сервисы ПФР, ФСС, государственной инспекции труда.

Одной из центральных тем ВНОТ станет обсуждение изменений в Трудовой кодекс, отвечающих новым вызовам в сфере охраны труда и направленных на применение риск-ориентированного подхода в менеджменте. Изменения начнут действовать с 1 марта 2022 года.

Дискуссии ВНОТ охватят широкий круг тем: новые технологии и цифровые решения на производстве, образовательные программы, охрана труда в креативных индустриях, безопасность на производстве, концепция Vision Zero, бережливое производство и многое другое.

Готовые решения по профилактике производственного травматизма и обеспечения безопасности на рабочем месте в соответствии с глобальными вызовами будут также представлены на отраслевой выставке ВНОТ. Участие в ней примут более 50 отечественных компаний, обладающих интересным опытом и современными наработками. Среди экспонентов АО «Каспийский Трубопроводный Консорциум-Р», ПАО «Норникель» и другие. Также на выставке свои стенды презентуют Ленинградская область и Краснодарский край.

Этот год знаменует концептуальные изменения в подходе к охране труда: формируется законодательная база, приоритеты сфокусированы на профилактике и обеспечении безопасности на рабочем месте, ставится цель аккумулировать лучшие практики со всей страны и масштабировать этот опыт. Этим задачам отвечает Всероссийский конкурс лучших практик в сфере охраны труда, который уже пятый год подряд организует Минтруд России в рамках ВНОТ.

Завершит Всероссийскую неделю охраны труда Молодежный день. В программе – сессии и кейс-баттл по разработке трендов развития охраны труда и промышленной безопасности. Среди тем сессий – креативные индустрии и новые технологии в охране труда, волонтерская повестка и многое другое. Активное участие в дискуссиях с молодежью примут представители Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации.

Официальный сайт: http://rusafetyweek.com/